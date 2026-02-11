Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 21:51

Путин поручил создать спецгруппу по защите традиционных ценностей

Президент России Владимир Путин поручил сформировать межведомственную рабочую группу, следует из данных на сайте Кремля. Новая структура займется популяризацией традиционных семейных ценностей в обществе.

Образовать постоянно действующую межведомственную рабочую группу по вопросам формирования в обществе семейно ориентированной среды, популяризации традиционных семейных ценностей в информационной среде, — говорится в документе.

Ранее Путин по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики поручил подготовить проект дифференциации ставки по ипотеке в зависимости от числа детей. Предложение по совершенствованию госпрограмм будет проработано кабмином, ЦБ и АО «ДОМ.РФ».

До этого президент России утвердил новое положение о Главном штабе войск национальной гвардии РФ. Указ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов, был подписан в целях совершенствования служебно-боевой деятельности.

Кроме того, Путин подписал указ об установлении в стране новой памятной даты — Дня военной полиции. Согласно документу, отмечать праздник, связанный с ВС России, будут 8 февраля. До этого сообщалось, что в России установят новую памятную дату 19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа.

