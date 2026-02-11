Путин поручил создать спецгруппу по защите традиционных ценностей Путин поручил создать группу по популяризации традиционных ценностей

Президент России Владимир Путин поручил сформировать межведомственную рабочую группу, следует из данных на сайте Кремля. Новая структура займется популяризацией традиционных семейных ценностей в обществе.

Образовать постоянно действующую межведомственную рабочую группу по вопросам формирования в обществе семейно ориентированной среды, популяризации традиционных семейных ценностей в информационной среде, — говорится в документе.

Ранее Путин по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики поручил подготовить проект дифференциации ставки по ипотеке в зависимости от числа детей. Предложение по совершенствованию госпрограмм будет проработано кабмином, ЦБ и АО «ДОМ.РФ».

До этого президент России утвердил новое положение о Главном штабе войск национальной гвардии РФ. Указ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов, был подписан в целях совершенствования служебно-боевой деятельности.

Кроме того, Путин подписал указ об установлении в стране новой памятной даты — Дня военной полиции. Согласно документу, отмечать праздник, связанный с ВС России, будут 8 февраля. До этого сообщалось, что в России установят новую памятную дату 19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа.