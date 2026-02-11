Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 21:20

Путин поручил «привязать» ставку по ипотеке к числу детей

Путин дал поручение подготовить проект дифференциации ставки по ипотеке

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики поручил подготовить проект дифференциации ставки по ипотеке в зависимости от числа детей, передает пресс-служба Кремля. Предложение по совершенствованию госпрограмм будет проработано кабмином, ЦБ и АО «ДОМ.РФ».

Правительству Российской Федерации подготовить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, Банком России и акционерным обществом ДОМ.РФ и представить предложения по совершенствованию государственных программ по обеспечению жильем семей, имеющих детей, в том числе: по дифференциации ставки по льготной ипотечной программе в зависимости от количества детей в семье, — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что супруги не смогут оформить две льготных семейных ипотеки при помощи развода, так как проверка при оформлении кредита будет проводиться в том числе по данным детей. По информации Минфина, получить еще одну ипотеку можно будет только после рождения еще одного ребенка.

До этого стало известно, что рыночная ипотека недоступна для 83% россиян, менее 17% граждан страны могут позволить себе готовое жилье. У первой категории граждан доходы ниже 100 тыс. рублей, в то время как для получения кредита требуется 120 тыс. В среднем ипотека на типовую квартиру площадью 40 квадратных метров при нынешних ставках и сроках обойдется примерно в 60 тыс. рублей в месяц

Владимир Путин
ипотеки
ставки
кредиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поручил создать спецгруппу по защите традиционных ценностей
Ученые забили тревогу из-за перехода климата Земли к опасному режиму
В России может появиться новая льгота при рождении четвертого ребенка
Оперштаб Кубани назвал фейком сообщение о причине стрельбы в Анапе
Путин поручил «привязать» ставку по ипотеке к числу детей
«Обалдели просто»: Медведев заявил, что Трамп поделил страны на две колонки
Роскомнадзор убрал WhatsApp из национальной системы доменных имен
Суд с ТСЖ, связь с Зеленским, развод: как живет актриса Светлана Ходченкова
Пушечное мясо ВСУ. Зеленский пустил в расход иностранных наемников
Алферова покинула Москву после новостей о разводе с Бероевым
ЦБ утвердил порядок отказа от переводов при мошеннических схемах
Андрей Гайдулян намекнул на возвращение к роли Саши Сергеева в «Универе»
Врачи спасли почку малышу в утробе матери
В России оценили усилия США по урегулированию конфликта на Украине
«К нам побегут все»: Медведев выразил уверенность в «переобувании» Запада
Таблетки от старости, бессмертные аватары: что ждет мир после 2030 года?
Стало известно о состоянии двух пострадавших при стрельбе в Анапе
Власти оценили действия сотрудников и студентов в Анапе во время стрельбы
Бывшего главврача роддома поймали на хищении 24 млн рублей
Атака ВСУ оставила жителей Белгородского округа без света
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.