Путин поручил «привязать» ставку по ипотеке к числу детей

Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики поручил подготовить проект дифференциации ставки по ипотеке в зависимости от числа детей, передает пресс-служба Кремля. Предложение по совершенствованию госпрограмм будет проработано кабмином, ЦБ и АО «ДОМ.РФ».

Правительству Российской Федерации подготовить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, Банком России и акционерным обществом ДОМ.РФ и представить предложения по совершенствованию государственных программ по обеспечению жильем семей, имеющих детей, в том числе: по дифференциации ставки по льготной ипотечной программе в зависимости от количества детей в семье, — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что супруги не смогут оформить две льготных семейных ипотеки при помощи развода, так как проверка при оформлении кредита будет проводиться в том числе по данным детей. По информации Минфина, получить еще одну ипотеку можно будет только после рождения еще одного ребенка.

До этого стало известно, что рыночная ипотека недоступна для 83% россиян, менее 17% граждан страны могут позволить себе готовое жилье. У первой категории граждан доходы ниже 100 тыс. рублей, в то время как для получения кредита требуется 120 тыс. В среднем ипотека на типовую квартиру площадью 40 квадратных метров при нынешних ставках и сроках обойдется примерно в 60 тыс. рублей в месяц