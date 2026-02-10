Зимняя Олимпиада — 2026
Минфин закрыл хитрую лазейку в семейной ипотеке

Минфин РФ: развод не позволит супругам обойти ограничения по семейной ипотеке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Супруги не смогут оформить две льготных семейных ипотеки при помощи развода, так как проверка при оформлении кредита будет проводиться в том числе по данным детей, сообщили в пресс-службе Минфина РФ. По данным ведомства, которые приводит РБК, получить еще одну ипотеку можно будет только после рождения еще одного ребенка.

Даже в случае расторжения брака между супругами проверка будет выполняться в том числе по данным детей (по СНИЛС), рождение которых выступило основанием для получения льготного кредита. Таким образом, оформление разных льготных кредитов разведенными супругами также будет невозможно. Только при рождении еще одного ребенка, — отметили в министерстве.

Ранее экономист Михаил Головнин предложил начать регулирование ставок по ипотеке — это позволит сделать подобные кредиты доступнее для россиян. По его мнению, политику по субсидированию ставок в отдельных регионах могут проводить и на федеральном уровне.

До этого член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что новые правила семейной ипотеки исключают привлечение к сделке посторонних лиц. По его словам, обновленный принцип льготного кредитования вступил в силу 1 февраля 2026 года.

