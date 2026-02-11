Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 20:53

Андрей Гайдулян намекнул на возвращение к роли Саши Сергеева в «Универе»

Актер Андрей Гайдулян Актер Андрей Гайдулян Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Актер Андрей Гайдулян намекнул на возможное возвращение сериала «Универ», в котором он много лет играл персонажа Сашу Сергеева. В юмористическом видео в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) он показал своих бессменных коллег по проекту.

Возвращение легенд. Скоро, — подписал публикацию артист.

Ранее турецкая актриса Ханде Эрчел прокомментировала волну негатива после досрочного завершения сериала «Любовь и слезы». Часть зрителей обвинила в провале проекта именно ее. Эрчел заявила, что критиков невозможно заставить замолчать. Фанаты восприняли слова актрисы как признак того, что звезда научилась игнорировать недоброжелателей.

До этого сообщалось, что актер Мэнди Патинкин присоединится к актерскому составу сериала, основанного на видеоигре God of War. Он сыграет роль Одина — верховного бога и главного антагониста игры по мотивам скандинавской мифологии. Патинкин воплотит образ мудрого, но безжалостного правителя Асгарда, который станет главным противником для Кратоса — главного героя игры в исполнении Райана Херста.

