06 февраля 2026 в 14:04

Турецкая актриса Ханде Эрчел ответила критикам своей актерской игры

Турецкая актриса Ханде Эрчел: критиков невозможно заставить замолчать

Ханде Эрчел Ханде Эрчел Фото: Alberto Terenghi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Критиков невозможно заставить замолчать, заявила турецкая актриса Ханде Эрчел. Так она ответила на волну негатива, последовавшую после досрочного завершения сериала «Любовь и слезы». Часть зрителей винила в провале проекта именно ее, передает журнал «Super».

Вы не можете заставить их замолчать, люди будут говорить, — отметила Ханде Эрчел.

Фанаты восприняли это как признак того, что звезда научилась игнорировать недоброжелателей. Ее ответ контрастирует с реакцией прошлых лет, когда она остро переживала из-за негатива.

Ранее актриса Анна Пересильд рассказала, что ее хейтеры начали находить и критиковать ее детские видео. Артистка назвала такое поведение абсурдным и выразила жалость к комментаторам. Тем не менее, по ее словам, она умеет адекватно воспринимать критику, видя в ней мотивацию для развития.

Кроме того, блогер Полина Диброва столкнулась с критикой после публикации семейной фотосессии с сыновьями. Пользователи усомнились в настроении детей на снимках, в ироничной форме назвав Диброву «матерью года». Блогер удалила негативные комментарии и публично заверила, что с детьми все в порядке.

