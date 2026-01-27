Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 18:40

«Мать года»: Диброва ответила хейтерам после критики фотосессии с детьми

Диброва ответила на замечания о состоянии сыновей после отпуска с Товстиком

Полина Диброва Полина Диброва Фото: t.me/dibrovapolina*
Блогер Полина Диброва после отпуска с избранником, миллиардером Романом Товстиком, опубликовала в Instagram-аккаунте (деятельность в РФ запрещена) семейную фотосессию с сыновьями от телеведущего Дмитрия Диброва. Однако пользователи раскритиковали снимки, обеспокоившись настроением детей, особенно старшего сына Александра.

Некоторые комментаторы в ироничной форме назвали Диброву «матерью года». Негативные заявления блогер решила удалить, однако на один из них она ответила публично.

Не печальтесь. С детьми порядок, — написала Диброва.

Ранее блогер назвала 2016 год переломным этапом своей жизни, что подписчики расценили как намек на начало развода с Дмитрием Дибровым. В публикации она также упомянула принятие важных решений, ставших опорой для будущего.

До этого Диброва в интервью телеведущей Ксении Собчак рассказала о тяжелом эмоциональном состоянии Товстика во время его бракоразводного процесса. Она призналась, что взаимная поддержка помогла паре пережить этот сложный период, который сопровождался сильными переживаниями.

Полина Диброва
хейтеры
фотосессии
дети
