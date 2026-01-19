Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 15:00

Полина Диброва назвала 2016 год переломным в своей жизни

Полина Диброва Полина Диброва Фото: t.me/dibrovapolina*
Читайте нас в Дзен

Модель Полина Диброва в Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявила, что 2016 год стал для нее переломным этапом. Пользователи соцсети расценили это высказывание как возможный намек на первые мысли о разводе.

Диброва присоединилась к флешмобу в социальных сетях, в рамках которого юзеры публикуют архивные фотографии и делятся размышлениями о том, как изменилась их жизнь за прошедшие годы. В своей публикации модель отметила, что 2016 год стал для нее не обычным жизненным этапом, а отправной точкой, сыгравшей ключевую роль в дальнейшем развитии.

Роковой 2016 год. Мой клуб в зачатии, тело иное, круг интересов и людей другой. Именно в 2016 году было принято много решений, которые стали опорой для будущего. Год трамплинный, — написала она.

После публикации подписчики предположили, что именно в тот период Диброва могла впервые задуматься о возможном расставании с экс-супругом. В обсуждениях также вспомнили заявления Елены Товстик — бывшей жены нынешнего партнера Дибровой Романа Товстика, которая ранее утверждала, что у модели якобы были отношения на стороне еще до официального развода.

Ранее Диброва заявила, что сплетники недоглядели за сходством ее сына со знаменитостями. В пример она привела Алексея Жидковского и актрису Линдси Лохан. Так она ответила подписчикам на вопрос о сходстве своего сына с дочерью Товстика.

Полина Диброва
Дмитрий Дибров
разводы
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Воробьев рассказал о подмосковной программе поддержки участников СВО
Мелкие дожди и потепление до +5? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
МВФ пересмотрел прогнозы по росту российской экономики на 2026‑2027 годы
Капитан «Адмирала» забил гол в свои ворота
Названы топ-7 пророчеств Ванги и Нострадамуса, которые уже начали сбываться
В России выпустят монету в честь 200-летия Салтыкова-Щедрина
Экс-нардеп раскрыл идеальный исход по территориальному вопросу Гренландии
Еврокомиссия призвала США к сдержанности в ответ на угрозы Трампа
Страшное ДТП с автобусом произошло в Ленобласти
Дмитриев высмеял жесткие заявления Минфина ФРГ по вопросу Гренландии
В Подмосковье молодого человека зарезали на автобусной остановке
Глава ФИФА призвал наказать сборную Сенегала за выходку во время матча
Глюкоза потребовала деньги с музыкального лейбла Illuminati
Названы лучшие виды физической активности для омоложения мозга
Macan окунулся в прорубь вместе с сослуживцами и попал на видео
Колумбийские наемники ВСУ взбунтовались в первый же день на фронте
В Пекине отвергли тезис о «китайской угрозе» Гренландии
Волочкова рассказала о собственной танцевальной школе для детей
Нидерландам вновь понадобился российский кобальт впервые с 2024 года
Вскрыли замки за 15 тысяч: Лурье вселилась в купленную у Долиной квартиру
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.