Полина Диброва назвала 2016 год переломным в своей жизни

Модель Полина Диброва в Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявила, что 2016 год стал для нее переломным этапом. Пользователи соцсети расценили это высказывание как возможный намек на первые мысли о разводе.

Диброва присоединилась к флешмобу в социальных сетях, в рамках которого юзеры публикуют архивные фотографии и делятся размышлениями о том, как изменилась их жизнь за прошедшие годы. В своей публикации модель отметила, что 2016 год стал для нее не обычным жизненным этапом, а отправной точкой, сыгравшей ключевую роль в дальнейшем развитии.

Роковой 2016 год. Мой клуб в зачатии, тело иное, круг интересов и людей другой. Именно в 2016 году было принято много решений, которые стали опорой для будущего. Год трамплинный, — написала она.

После публикации подписчики предположили, что именно в тот период Диброва могла впервые задуматься о возможном расставании с экс-супругом. В обсуждениях также вспомнили заявления Елены Товстик — бывшей жены нынешнего партнера Дибровой Романа Товстика, которая ранее утверждала, что у модели якобы были отношения на стороне еще до официального развода.

Ранее Диброва заявила, что сплетники недоглядели за сходством ее сына со знаменитостями. В пример она привела Алексея Жидковского и актрису Линдси Лохан. Так она ответила подписчикам на вопрос о сходстве своего сына с дочерью Товстика.