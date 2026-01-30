Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 13:37

Стало известно, кто сыграет Одина в сериале по культовой игре God of War

Звезда «Родины» Мэнди Патинкин сыграет Одина в сериале по видеоигре God of War

Мэнди Патинкин Мэнди Патинкин Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Трехкратный номинант на «Золотой глобус», известный по роли Саула Беренсона в сериале «Родина», Мэнди Патинкин присоединился к касту сериальной адаптации видеоигры God of War, сообщает Deadline. По данным издания, он исполнит роль Одина, верховного бога и главного антагониста скандинавской мифологии.

Согласно описанию, Патинкин исполнит роль мудрого, но безжалостного правителя Асгарда, который готов на все, чтобы предотвратить Рагнарёк — конец света в скандинавской мифологии. Его персонаж станет главным противником для главного героя Кратоса, роль которого досталась Райану Херсту.

Проект получил заказ сразу на два сезона, шоураннером выступает Рональд Д. Мур («Чужестранка», «Ради всего человечества»). Сюжет будет основан на перезапуске видеоигры God of War 2018 года и расскажет о приключениях спартанца Кратоса и его юного сына Атрея, которые стремятся выполнить последнюю волю своей жены и матери.

В каст также вошла Тереза Палмер, которая сыграет роль Сиф — жены Тора и богини семьи. Макс Паркер выступит в роли Хеймдалля — стража Асгарда и одного из сыновей Одина, а Оулавюр Дадри Оулавссон воплотит образ Тора.

Ранее стало известно, что премьера сериала режиссера Гая Ричи «Молодой Шерлок» состоится 4 марта 2026 года, анонс студия Amazon MGM Studios сделала в соцсети Х. Сюжет восьмисерийного проекта сосредоточится на жизни юного сыщика в Оксфордском университете, задолго до его всемирной славы.

сериалы
видеоигры
актеры
God of War
