Стала известна дата премьеры «Молодого Шерлока» Гая Ричи

Премьера сериала режиссера Гая Ричи «Молодой Шерлок» состоится 4 марта 2026 года, анонс студия Amazon MGM Studios сделала в соцсети Х. Сюжет восьмисерийного проекта сосредоточится на жизни юного сыщика в Оксфордском университете, задолго до его всемирной славы.

Весь первый сезон будет посвящен расследованию одного таинственного убийства. Сценаристом выступил Мэттью Паркхилл, известный по работе над сериалом «Тайная власть». Актерский состав проекта объединил как восходящих звезд, так и мэтров кинематографа: главную роль исполнил Хиро Файнс-Тиффин, а компанию ему составили Колин Ферт, Джозеф Файнс, Макс Айронс и Цэн Цзинэ.

Ранее актриса Софи Тернер призналась, что ей неловко за свою роль в первых сезонах в сериале «Игра престолов», которая сделала ее знаменитой. По ее словам, она училась профессии непосредственно на съемочной площадке. Тернер сравнила этот опыт с публичными уроками вокала. Сейчас звезда считает, что тогда не обладала достаточным профессионализмом.