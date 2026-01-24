Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 16:30

Стала известна дата премьеры «Молодого Шерлока» Гая Ричи

Премьера «Молодого Шерлока» Гая Ричи состоится 4 марта

Кадр из сериала «Молодой Шерлок» Кадр из сериала «Молодой Шерлок» Фото: Amazon Prime Video
Читайте нас в Дзен

Премьера сериала режиссера Гая Ричи «Молодой Шерлок» состоится 4 марта 2026 года, анонс студия Amazon MGM Studios сделала в соцсети Х. Сюжет восьмисерийного проекта сосредоточится на жизни юного сыщика в Оксфордском университете, задолго до его всемирной славы.

Весь первый сезон будет посвящен расследованию одного таинственного убийства. Сценаристом выступил Мэттью Паркхилл, известный по работе над сериалом «Тайная власть». Актерский состав проекта объединил как восходящих звезд, так и мэтров кинематографа: главную роль исполнил Хиро Файнс-Тиффин, а компанию ему составили Колин Ферт, Джозеф Файнс, Макс Айронс и Цэн Цзинэ.

Ранее актриса Софи Тернер призналась, что ей неловко за свою роль в первых сезонах в сериале «Игра престолов», которая сделала ее знаменитой. По ее словам, она училась профессии непосредственно на съемочной площадке. Тернер сравнила этот опыт с публичными уроками вокала. Сейчас звезда считает, что тогда не обладала достаточным профессионализмом.

сериалы
Шерлок Холмс
Гай Ричи
режиссеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Тайны следствия», шоу «Дуэты», отказ от Москвы: как живет Анна Ковальчук
Сын Олейникова назвал дату и место прощания с режиссером
Мирошник обвинил Киев в ударе по медикам в день переговоров в Абу-Даби
Переговоры по Украине в Абу-Даби «прошли конструктивно»
«Мне нельзя говорить вам об этом»: Трамп конфисковал нефть Венесуэлы
Умер депутат Мособлдумы Максимович
Клебо взял первенство в рамках этапа Кубка мира
Добавляю в фарш к макаронам лесные грибы — мой проверенный союз
Паста по-домашнему, но с изюминкой — фарш, томленный в винном соусе
Шеф-повар из Асбеста с 17-летним стажем получил три медали за разгром ВСУ
Ученые выяснили, имеет ли значение размер мужского детородного органа
Волочковой на 50-летие подарили 10 млн рублей на апгрейд
Убийство медиков и адская мясорубка: новости СВО к вечеру 24 января
Врач объяснил, сколько чашек капучино в день можно беременным
Боец ММА отделал соседа из-за шума и пообещал пристрелить его семью
Правительство предложило ввести обязательную геномную регистрацию военных
Самый дорогой тур в России оказался в 900 раз дороже самого дешевого
В Китае разворачивается громкий коррупционный скандал
Стала известна дата премьеры «Молодого Шерлока» Гая Ричи
Политолог назвал последствие для Евросоюза из-за финансирования Украины
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.