Крах семьи из-за алкоголизма, сын-убийца: как сложилась судьба Ливанова

Народный артист РСФСР актер Василий Ливанов 19 июля отмечает 90 лет. В последнее время у звезды мини-сериалов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» проблемы со здоровьем. Он перенес несколько инсультов, у него обнаружили поражение сосудов головного мозга, актер давно не появляется на публике. Какая зависимость Ливанова разрушила его первый брак, за что сын артиста отбывал срок в тюрьме и почему Мария Голубкина так и не стала невесткой исполнителя роли Шерлока Холмса — в материале NEWS.ru.

Почему отец Ливанова был против актерской карьеры сына

Звезда «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» родился в творческой семье. Его отец Борис Ливанов — народный артист СССР, обладатель пяти сталинских премий. Дед — тоже известный актер Николай Ливанов, который выступал под псевдонимом Извольский.

Отец Василия был категорически против того, чтобы сын становился актером. Как рассказал Ливанов в программе «Судьба человека» на канале «Россия», Борис Николаевич боялся, что у сына нет таланта и его ждет «творческая стагнация». Но это не остановило артиста, и он, не сказав ничего родителям, поступил в Щукинское театральное училище, где оставалось одно свободное место.

Когда отец Василия узнал об этом, он позвонил другу Рубену Симонову, художественному руководителю театра имени Вахтангова, и потребовал устроить сыну прослушивание. В случае провала знакомый Ливанова отчислил бы студента. Симонов сообщил Борису, что Василий успешно выдержал экзамен и у него задатки талантливого актера.

Ливанов сыграл дебютную роль в фильме «Неотправленное письмо» Михаила Калатозова. Его партнерами по кадру стали Татьяна Самойлова и Иннокентий Смоктуновский. Ливанов назвал съемки картины «очень тяжелыми», на них он сорвал голос, после чего у него появилась «фирменная» хрипотца.

Почему Ливанов развелся с первой женой

Первой любовью Ливанова стала Алина Энгельгардт, дочь советского биохимика, академика и Героя Соцтруда. Их семьи жили в одном доме на Земляном валу и даче на Николиной горе.

«В Алину, входившую в нашу никологорскую компанию, я влюбился еще в 10-м классе. Самым жестким образом. Она была старше на два года и уже училась в университете, куда я приезжал после уроков и терпеливо ждал окончания лекций, чтобы проводить „объект любви“ до дома», — писал актер в мемуарах.

Но родители Алины выдали ее замуж за другого. Лишь в 1959 году, когда Ливанов снялся в фильме «Неотправленное письмо», он вновь встретился с первой любовью. Энгельгардт развелась с супругом, в браке с которым у нее родились двое детей, и стала женой актера.

Но в 1970 году Ливанов потребовал развода. По словам актера, он просто впервые посмотрел на Алину не через розовые очки, когда она отдала сына на воспитание бывшему мужу. Энгельгардт озвучила другие причины разрыва. Как она отметила, Ливанов злоупотреблял алкоголем и поднимал на нее руку. Первое время бывшая жена не давала актеру видеться с дочерью.

Как сын Василия Ливанова убил человека

Второй брак актера оказался счастливым. Его супругой стала художница-мультипликатор Елена Балабанова, она родила артисту двух сыновей — Бориса и Николая. Первый из них пошел по стопам отца, окончил ВГИК и стал актером. Ливанов-младший женился на девушке Екатерине Хрусталевой, которую его родители не одобрили. Как вспоминал Василий Борисович в беседе с KP.RU, она злоупотребляла алкоголем и отличалась маргинальным поведением. В этом браке у Бориса родилась дочь Ева.

Вскоре сын Ливанова устал от поведения Екатерины, ушел от жены и забрал ребенка, который с рождения не мог слышать. Борис попытался начать новую жизнь, у него появилась новая женщина, но бывшая супруга артиста по-прежнему пыталась вмешаться в его жизнь. Ливанов-младший и Хрусталева случайно отметили вместе канун нового, 2009 года. Во время праздника они много выпили, и Борис убил человека во время драки.

«Я проснулся в отделении полиции, вообще не представляя, как сюда попал. Поначалу у меня это не вызвало никаких опасений: на тот момент я побывал чуть ли не во всех отделениях Москвы. И тут мне кто-то говорит: „А зачем ты человека-то убил?“ Я сначала подумал, что это шутка, но сам при этом ничего не помнил. В этом деле очень много вопросов. Свидетели говорили, что я держал нож в левой руке, хотя я правша. Кто-то утверждал, что я оборонялся», — рассказывал Борис.

Пока сын находился в тюрьме, Ливановы боролись за опеку над внучкой. Суд встал на их сторону, и Ева переехала к бабушке и дедушке. В 2014 году Борис вышел на свободу по УДО. Он говорил в интервью, что случившееся — большая трагедия, но, к сожалению, невозможно вернуть все назад.

Почему Голубкина не стала третьей невесткой Ливанова

В 2017 году Борис начал встречаться с подругой детства актрисой Марией Голубкиной. Они вместе выходили в свет и снимались в телешоу, артистка даже познакомилась с дочерью избранника. Пара подала заявление в ЗАГС, но их свадьба так и не состоялась.

По словам Голубкиной, их разрыв с Ливановым-младшим произошел из-за бытовых проблем. «Одно дело — романтика, другое дело — вести совместное хозяйство. Повседневная жизнь такая обычная, такая простая — лампочку вкрутить, оформить кредит или пропылесосить квартиру. И тут начинаются вопросы», — признавалась актриса.

В 2019 году вышел фильм «Медный всадник России» Василия Ливанова. Борис сыграл в нем князя Потемкина, а его мать выступила консультантом по художественной части и костюмам.

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