Россиянам назвали главную пользу прямых расчетов с РСО по услугам ЖКХ

Переход на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями сделает расчеты за коммунальные услуги более прозрачными и понятными для жильцов, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, такой подход позволит избежать нецелевого использования средств и обеспечит стабильное предоставление услуг.

Прямые договоры с РСО — важный шаг к большей прозрачности и понятности в расчетах за коммунальные услуги. Жители получают возможность напрямую взаимодействовать с поставщиками ресурсов, что повышает уверенность в целевом использовании их средств. Переход на прямые договоры позволяет избежать ситуаций, когда УК или ТСЖ не перечисляют деньги ресурсникам, несмотря на полученную от жильцов оплату. Это исключает риск возникновения задолженностей и обеспечивает стабильное предоставление коммунальных услуг, — пояснил Чаплин.

Он отметил, что законодательство разрешает переход на прямые договоры по большинству услуг, включая водоснабжение, электроэнергию, отопление и газ. По его словам, сначала инициативным собственникам следует организовать собрание, провести голосование и оформить протокол. Он добавил, что затем оригинал отравляется в УК, а копия в РСО, после чего ресурсники уведомят собственников о дате перехода.

Парламентарий подчеркнул, что при переходе на прямые договоры с РСО важно узнать сроки и способы передачи показаний приборов учета, а также доступные способы оплаты. Он отметил, что это позволит избежать путаницы и своевременно оплачивать коммунальные услуги.

