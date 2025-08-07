Россиянам рассказали, можно ли самостоятельно отремонтировать подъезд

За несогласованный ремонт подъезда грозит штраф в размере 1500 рублей для физических лиц, а для юрлиц — до 50 тысяч рублей, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, самостоятельные ремонтные работы могут быть расценены как нарушение правил эксплуатации и содержания общего имущества.

Согласно ст. 36 Жилищного кодекса РФ, стены подъезда, лестничные клетки, полы, потолки и иные конструктивные элементы в многоквартирном доме входят в состав общего имущества собственников помещений. Учитывая положения п. 2 ст. 7.22 Кодекса об административных правонарушениях РФ, лицо, нарушившее правила эксплуатации и содержания общего имущества в многоквартирном доме, может быть привлечено к административной ответственности. Для граждан размер штрафа по ч. 2 ст. 7.21 КоАП может составить до 1500 рублей, для юридических лиц по ст. 7.22 КоАП — до 50 тысяч рублей, — сказал Русяев.

Он уточнил, что распоряжение общим имуществом возможно только на основании решения собрания собственников. По словам юриста, самовольное выполнение косметического ремонта, даже если речь идет лишь о покраске стен, без соответствующего протокола собрания и без согласования с управляющей организацией может рассматриваться как нарушение правил содержания и использования общего имущества.

Более того, действия по самостоятельной покраске стен могут быть расценены как порча имущества, если в результате был нарушен существующий порядок отделки, ухудшено состояние поверхностей или использованы материалы, не соответствующие требованиям пожарной безопасности или санитарных норм. Самовольное вмешательство, даже при наличии благих намерений, не освобождает от ответственности и создает правовые основания для обжалования действий нарушителя в административном или гражданском порядке, — добавил Русяев.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что управляющей компании может грозить штраф в размере 300 тысяч рублей за протекающую крышу дома. По его словам, допущение протечки может квалифицироваться по статье, касающейся нарушений лицензионных требований при управлении домом.