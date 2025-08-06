Стало известно, кого оштрафуют на 300 тысяч рублей за протекающую крышу

Стало известно, кого оштрафуют на 300 тысяч рублей за протекающую крышу Эксперт по ЖКХ Бондарь: УК грозит штраф 300 тысяч рублей за протекшую крышу дома

Управляющей компании может грозить штраф в размере 300 тысяч рублей за протекающую крышу дома, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, допущение протечки может квалифицироваться по статье, касающейся нарушений лицензионных требований при управлении домом.

После каждого дождя некоторые управляющие компании рискуют получить крупные штрафы. Проблема может коснуться тех организаций, чьи дома пострадали от протечек крыши. По действующему законодательству, управляющая компания обязана обеспечивать исправное состояние кровли. За ненадлежащее содержание крыши могут применять ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, касающуюся нарушений лицензионных требований при управлении домом. Штраф для организаций — до 300 тысяч рублей, а руководителям — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, — сказал Бондарь.

Он уточнил, что управляющая организация должна обеспечивать проверку кровли на отсутствие протечек, а при их выявлении — незамедлительно устранять. По словам Бондаря, проблема должна быть решена в течение суток. Эксперт подчеркнул, что жильцы затопленных квартир также имеют право требовать возмещения ущерба через суд.

Кроме того, можно взыскать дополнительные выплаты, включая потребительский штраф в размере 50% от суммы ущерба при отказе УК возмещать убытки добровольно, компенсацию морального вреда и неустойку за просрочку. При обнаружении протечки жильцам лучше сразу сообщить в управляющую компанию и потребовать составления акта в течение 12 часов. Важно зафиксировать повреждения с помощью фото- и видеосъемки, провести независимую оценку ущерба и направить официальную претензию, — добавил Бондарь.

Ранее жители одного из домов в Тюмени, расположенного на улице Медовой, обнаружили в своих июльских квитанциях за коммунальные услуги пункт о плате за уборку снега. Документ включал сумму 46 рублей.