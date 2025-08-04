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04 августа 2025 в 11:45

Жителям Тюмени пришел счет за уборку снега летом

В Тюмени жители дома на улице Медовой получили счет ЖКХ с уборкой снега в июле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители одного из домов в Тюмени, расположенного на улице Медовой, 16, обнаружили в своих июльских квитанциях за коммунальные услуги пункт о плате за уборку снега, информирует «ЧС Тюмень». Ситуация вызвала недоумение у горожан.

Один из собственников задал вопрос, есть ли объяснение тому, почему им пришла квитанция за июль, и был ли в этом месяце снег. Бумага включала сумму в 46 рублей за уборку снега. Собственник призвал профильные службы разобраться с этим вопросом.

В управляющей компании прояснили ситуацию, пишет URA.RU. Там сообщили, что с текущего месяца принято решение о более детальной расшифровке статей расходов. Ранее эти суммы не расписывали настолько подробно. Компания также пояснила, что ежегодную плату за все коммунальные услуги рассчитывают на год, а затем равномерно делят на 12 месяцев. Именно поэтому жители Тюмени увидели плату за уборку снега в своей июльской квитанции.

Ранее в прокуратуре Омской области признали решение правительства региона о повышении платы за коммунальные услуги незаконным. Ведомство намерено добиться его отмены через суд.

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