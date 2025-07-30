Повышение тарифов ЖКХ в одном из регионов России признали незаконным

Решение правительства Омской области о существенном повышении платы за коммунальные услуги было безосновательным и незаконным, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В ведомстве намерены добиваться его отмены через суд. В частности, в Омске повысили предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2025 год с 16,1 до 39,6.

Установлено, что РЭК Омской области при пересмотре тарифов на тепловую энергию утвердила изменения, внесенные в инвестиционную программу АО «Тепловая компания», в отсутствие на то оснований и с нарушением предусмотренных законом сроков, — говорится в сообщении.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратил внимание, что за последние 25 лет тарифы на коммунальные услуги в России выросли на 366%. По его мнению, необходимо заморозить их и провести аудит. Миронов назвал такую тенденцию следствием передачи ЖКХ в частные руки. Он убежден, что «терпеть этот беспредел нельзя».