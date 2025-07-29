«Этот беспредел терпеть нельзя»: Миронов о росте тарифов ЖКХ на 366% Депутат Миронов призвал заморозить тарифы на ЖКУ и провести аудит

Тарифы на коммунальные услуги за последние 25 лет выросли на 366%, поэтому сейчас необходимо заморозить их и провести аудит, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, это следствие передачи ЖКХ в частные руки и «терпеть этот беспредел нельзя», передает корреспондент NEWS.ru.

Приведу данные официального Росстата: за последние 25 лет коммуналка подорожала на 366%, а номинальный доход населения — на 230%. <…> Дальше терпеть такой беспредел нельзя, — подчеркнул Миронов.

Депутат добавил, что частные управляющие компании в России не заинтересованы в ремонте жилья — такие организации охотно собирают деньги с граждан. При этом, отметил он, ранее до 90% этих средств выводились в офшоры, а сейчас, несмотря на ограничения, продолжают находиться лазейки для ухода средств из страны.

Ранее стало известно, что управляющие компании хотят передавать задолженности россиян за жилищно-коммунальные услуги третьим лицам. Такие поправки будут внесены в Жилищный кодекс РФ. Речь идет в том числе о продаже долгов коллекторам.