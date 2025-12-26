«Переобулся в воздухе»: генерал о словах Зеленского про готовность к выборам Генерал Липовой назвал блефом все разговоры Зеленского о готовности к выборам

Слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности к проведению выборов в стране являются блефом, выразил мнение в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, украинский политик «переобувается в воздухе», поскольку загнан в угол. Генерал подчеркнул, что Зеленский старается любыми способами сохранить роль миротворца.

Зеленский заявляет о готовности к выборам, но буквально вчера он говорил о том, что никаких выборов не будет, шла речь о военном положении. На сегодняшний день он переобулся в воздухе. Не только он, но и его команда, говорящая о том, что готова к выборам, готова демократическим путем сменить власть и так далее. Но это все говорит о том, что Зеленский загнан в угол, ему деваться некуда. И он заявляет, что готов, но напоследок можно немножко украсть денег, — высказался Липовой.

Он добавил, что в случае проведения выборов на Украине у Зеленского нет шансов на победу. По его мнению, окружение украинского президента пытается напоследок «сорвать куш», украв часть денег на избирательную кампанию.

Ранее Зеленский заявил, что законодательные инициативы для проведения выборов и референдума во время боевых действий наработаны. По его словам, к проведению голосования призывает президент США Дональд Трамп.