Политолог раскрыл циничный план Израиля на Ближнем Востоке

Израиль хочет захватить всю территорию Ближнего Востока, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Алексей Ярошенко. По его словам, именно поэтому страна начала военную кампанию против Ливана. Он отметил, что Тель-Авив руководствуется идеей создания так называемого Большого Израиля, границы которого должны простираться от Палестины до Ирана.

Иерусалим давно избрал стратегию, при которой прикрывает свои кровожадные военные интересы вопросами безопасности. У руководства страны есть идеи создания «Большого Израиля», который распространится на территории всего Ближнего Востока. Он будет включать не только Палестину, но и территории многих других арабских и исламских государств, вплоть до Ирана. Истинные причины расширения войны против Ливана заключается именно в стремлении Израиля рано или поздно захватить как можно больше территорий, а после устроить геноцид арабов в Палестине, Ливане, Саудовской Аравии, — пояснил Ярошенко.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что израильская армия приступила к проведению ограниченных и точечных наземных операций против опорных пунктов «Хезболлы» на юге Ливана. Целью атаки называют усиление передовой линии обороны. Перед вводом своих подразделений в район ЦАХАЛ нанесла удары по целям противника артиллерией и авиацией.