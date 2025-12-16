Новый год-2026
16 декабря 2025 в 19:15

Карты «Мир» скоро могут утратить одну функцию

НСПК: контактные платежи по карте «Мир» становятся редкостью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Доля платежей с использованием контактного чипа карт «Мир» сократилась до минимальных значений — менее 1,5%, сообщил руководитель проектов НСПК Сергей Бобров. По его оценке, к 2031 году подобные операции станут крайне редкими, и платежная система готова исключить данный интерфейс из своей архитектуры, передает ТАСС.

По запросу рынка готовы подумать о том, чтобы отказаться от одного элемента, может быть неожиданного, речь идет о контактном интерфейсе. Мы видим, что использование такого способа чтения карты для совершения операций в платежной системе «Мир» неуклонно падает, — сказал Бобров.

Ранее в НСПК сообщили, что карты «Мир» после завершения срока действия будут оставаться действующими без ограничений по времени. Это решение совета участников рынка при организации направлено на увеличение комфорта для держателей карт и уменьшение нагрузки на инфраструктуру банков.

Кроме того, стало известно о планах Сбербанка и Т-Банка запустить новый платежный сервис — перевод средств по QR-коду. Для этого получателю потребуется создать в мобильном приложении своего банка код, содержащий в себе все данные для операции: сумму и реквизиты счета.

