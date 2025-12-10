Держателям карты «Мир» сообщили приятную новость

Карты платежной системы «Мир» с истекшим сроком действия продолжат функционировать без ограничений по времени, сообщила пресс-служба НСПК в комментарии РБК. Такое решение принял совет участников и пользователей платежного рынка при этой организации, а его цель заключается в повышении удобства для граждан и снижении нагрузки на банковскую инфраструктуру.

Сегодня продление — исключительно сервисная необходимость, направленная на удобство граждан и снижение нагрузки на банковскую инфраструктуру, — говорится в сообщении.

Ранее Госдума приняла закон, наделяющий Росфинмониторинг правом запрашивать сведения о переводах средств, проведенных через ряд платежных систем. Это касается транзакций, совершенных через Систему быстрых платежей, с применением единого платежного QR-кода и с использованием карт «Мир». Цель данной нормы заключается в противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию террористической деятельности.

Кроме того, замглавы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что в ходе декабрьских переговоров на высшем уровне Россия и Индия обсудят внедрение российских карт «Мир» на территории индийского государства. По его словам, это способствовало бы развитию туристической отрасли Индии благодаря увеличению потока российских граждан.