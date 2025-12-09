ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 16:48

Власти разрешили следить за операциями по картам «Мир»

ГД приняла закон о доступе Росфинмониторинга к данным о переводах через СБП

Государственная дума приняла закон, который предоставляет Росфинмониторингу право получать информацию о денежных переводах, осуществленных через несколько платежных систем. Пресс-служба нижней палаты парламента пояснила, что речь идет об операциях, совершенных через Систему быстрых платежей (СБП), с использованием единого платежного QR-кода, а также с применением карт «Мир». Данная мера направлена на борьбу с легализацией преступных доходов и противодействие финансированию терроризма.

Закон начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Он позволит Росфинмониторингу на безвозмездной основе получать сведения о переводах от Национальной системы платежных карт (НСПК). Эта организация является оператором СБП, платежной системы «Мир» и единого QR-кода. В документе особо подчеркивается, что сам факт передачи такой информации оператор не имеет права разглашать. Порядок и конкретные сроки обмена данными будут установлены специальным соглашением между Росфинмониторингом и НСПК.

Ранее Банк России утвердил новый дополнительный критерий для определения подозрительных транзакций в Системе быстрых платежей. Согласно обновленным правилам, проверке будут подлежать операции по переводу средств между физическими лицами на сумму от 200 тыс. рублей. Применяться этот критерий будет в случаях, когда отправитель не знаком с получателем.

До этого экономист Борис Фролов высказывал мнение о том, что банки могут признать подозрительными даже переводы между счетами одного владельца. Он пояснил, что такая практика обусловлена требованиями законодательства, направленного на противодействие легализации незаконных доходов.

