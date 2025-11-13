Банк России ужесточил проверки переводов через СБП ЦБ: переводы по СБП от 200 тысяч рублей будут проверяться на мошенничество

Банк России ввел дополнительный критерий для выявления подозрительных операций в Системе быстрых платежей, передает ТАСС. Проверке теперь подлежат переводы физическим лицам на сумму от 200 тысяч рублей, если получатель ранее не был знаком отправителю.

Обращаем внимание, что на признаки мошенничества банки будут проверять только крупные переводы по СБП (от 200 тыс. рублей), которые клиент делает условно «незнакомому» человеку, в адрес которого он не совершал никакие операции как минимум полгода, — сказано в сообщении.

Ранее экономист Борис Фролов заявил, что перевод денег между своими счетами банк может счесть подозрительным. По его словам, все дело в требованиях закона о противодействии отмыванию доходов.

Также парламентарий Анатолий Аксаков заявил, что Госдума хочет ограничить число банковских карт на одного человека. По его словам, предлагается установить потолок в 20 единиц в целом и не более пяти карт в одном банке. Депутат отметил, что соответствующий законопроект примут до конца года.

Кроме того, Банк России обнародовал Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на период 2026–2028 годов. В документе разъясняются цели ДКП в текущих экономических условиях, а также представлены базовый и альтернативные варианты развития экономики на трехлетний период.