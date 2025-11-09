В Госдуме решили ограничить число банковских карт на человека Депутат Аксаков: Госдума ограничит число банковских карт на человека до 20

Государственная дума хочет ограничить число банковских карт на одного человека, заявил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, которые приводит РИА Новости, предлагается установить потолок в 20 единиц в целом и не более пяти карт в одном банке. Соответствующий законопроект примут до конца года.

Планируется, что мы его примем до конца года, речь идет о 20 картах на одного человека, — сказал Аксаков.

Ранее Центробанк России предупредил, что запрет на микрозаймы может спровоцировать рост нелегального кредитования. Ожидается, что ограничение доступа граждан к услугам микрофинансовых организаций приведет к увеличению числа обращений к серым кредиторам, где отсутствует защита заемщиков.

До этого доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева заявила, что пополнение банковского счета на 600–700 тыс. рублей не станет поводом для внимания со стороны мониторинга. По ее словам, порог обычно начинается от одного миллиона. При этом важно учитывать финансовую историю клиента.