Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 09:19

В Госдуме решили ограничить число банковских карт на человека

Депутат Аксаков: Госдума ограничит число банковских карт на человека до 20

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума хочет ограничить число банковских карт на одного человека, заявил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, которые приводит РИА Новости, предлагается установить потолок в 20 единиц в целом и не более пяти карт в одном банке. Соответствующий законопроект примут до конца года.

Планируется, что мы его примем до конца года, речь идет о 20 картах на одного человека, — сказал Аксаков.

Ранее Центробанк России предупредил, что запрет на микрозаймы может спровоцировать рост нелегального кредитования. Ожидается, что ограничение доступа граждан к услугам микрофинансовых организаций приведет к увеличению числа обращений к серым кредиторам, где отсутствует защита заемщиков.

До этого доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева заявила, что пополнение банковского счета на 600–700 тыс. рублей не станет поводом для внимания со стороны мониторинга. По ее словам, порог обычно начинается от одного миллиона. При этом важно учитывать финансовую историю клиента.

Госдума
депутаты
банки
банковские карты
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный «темщик» мог заживо сгореть в ДТП с Lamborghini на севере Москвы
Забитый туристами автобус перевернулся в Таиланде
Озвучена доля процентов с российских активов в помощи Запада Украине
В МВД раскрыли, как мошенники стали получать паспортные данные россиян
Жители российского города остались без света после атаки ВСУ
Экоактивистку-иноагента выселили из квартиры в Москве
В Госдуме решили ограничить число банковских карт на человека
«Это фейк»: Сийярто резко высказался о снятии санкций за нефть из России
Швейцарский офицер увидел грубое злоупотребление солдатами в действиях ВСУ
Салат «Мимоза» по-советски: вкус детства на новогоднем столе
Филлеры с маркетплейсов могут изуродовать лицо
В США назвали способ обезопасить MAX от блокировки за границей
Авария с Lamborghini за 30 млн рублей унесла жизни двоих человек
Домашние соленья отправили пять человек в реанимацию на ИВЛ
Два теплохода «не поделили» реку и столкнулись
В МИД России заговорили об ответе на визовые ограничения ЕС
Когда говядина берет за душу: готовим гуляш с подливкой, как в детстве
В Белом доме назвали «на 100% фейковое» СМИ
На Украине «начали отменять» Романовых
«Сильное лобби»: Кнайсль объяснила, кто в США блокирует мир на Украине
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.