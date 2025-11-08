Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 07:27

Финансист объяснила, когда пополнение счета в банке может привлечь внимание

Финансист Асяева: до миллиона рублей на счете не привлекут внимание мониторинга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пополнение банковского счета на 600-700 тыс. рублей не станет поводом для внимания со стороны мониторинга, заявила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева. По ее словам, которые приводит агентство «Прайм», порог обычно начинается от одного миллиона. При этом важно учитывать финансовую историю клиента.

Если человек длительное время не показывал значительных доходов по официальным каналам, а потом единовременно вносит крупную сумму наличными — это может вызвать вопросы, — объяснила Асяева.

Чтобы свести к минимуму возможные риски, она порекомендовала вносить средства постепенно. При этом пополнять счет лучше в безналичной форме. Кроме того, важно подготовить письменное объяснение происхождения денег и по возможности сохранить чеки о продажах, заключила доцент.

Ранее Асяева посоветовала россиянам не торопиться искать новые вклады при снижении ставок. По ее словам, при досрочном закрытии вклада накопленные проценты чаще всего теряются.

