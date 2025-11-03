Вкладчикам рассказали, как не допустить ошибки при снижении ставок Экономист Асяева призвала не торопиться искать новые вклады при снижении ставок

Россиянам не стоит торопиться искать новые вклады при снижении ставок, заявила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева. По ее словам, которые передает «Прайм», при досрочном закрытии вклада чаще всего теряются накопленные проценты.

Кроме того, если вклад открыт недавно, то даже незначительное увеличение ставки по новому предложению не компенсирует потерю уже начисленных процентов, — добавила Асяева.

Ранее президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян оценил возможность заморозки вкладов россиян в текущих условиях как «маловероятную». Несмотря на исторический опыт, когда подобные меры применялись, сейчас ситуация кардинально изменилась, уверен он. По словам эксперта, подобные решения могут на десятилетия подорвать веру граждан в банковскую систему.

До этого бывший первый зампред ЦБ, профессор РАНХиГС Александр Хандруев заявил о безосновательности слухов о кризисе российской банковской системы. По его словам, ЦБ ведет взвешенную политику, отменив многие ограничения, но сохранив при этом строгие нормативы по капиталу. А их банки стабильно превышают, отметил эксперт.