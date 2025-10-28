Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 09:15

В АРБ оценили риски заморозки вкладов россиян

Президент АРБ Тосунян: заморозка вкладов в России маловероятна

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вероятность заморозки вкладов россиян в текущих условиях крайне невелика, заявил NEWS.ru президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. Несмотря на исторический опыт, когда подобные меры применялись, сейчас ситуация кардинально изменилась, уверен он. По словам эксперта, подобные решения могут на десятилетия подорвать веру граждан в банковскую систему.

Сегодня мы наблюдаем качественно иную ситуацию — общество достигло определенной зрелости в понимании того, что подобные меры ведут к системному разрушению. ЦБ при всей дискуссионности его политики не пойдет на такой шаг. Руководство Центробанка осознает, что заморозка вкладов — это не просто техническая мера, а подрыв основ доверия, на котором строится вся финансовая система, — сказал Тосунян.

Эксперт отметил, что, хотя абсолютных гарантий в экономике давать нельзя, текущая ситуация существенно отличается от прошлых кризисных периодов.

Ранее бывший первый зампред ЦБ, профессор РАНХиГС Александр Хандруев заявил о безосновательности слухов о кризисе российской банковской системы. По его словам, ЦБ ведет взвешенную политику, отменив многие ограничения, но сохранив при этом строгие нормативы по капиталу. А их банки стабильно превышают, отметил эксперт.

Наталья Петрова
Н. Петрова
