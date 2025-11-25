Как правильно заморозить и разморозить красную икру и зачем это делать

Красная икра — один из традиционных и любимых деликатесных продуктов на новогодних столах россиян. Однако чем ближе праздник, тем выше стоимость икры в магазинах. Причем сильнее всего дорожает икра, продаваемая на развес, та, у которой удобнее всего оценить качество и которую сложнее всего сохранить до праздника. Но что будет, если ее купить сейчас и отправить в морозилку до Нового года?

Продукт многоразовой заморозки

Дело в том, что вся икра, которая поступает в продажу в магазины, находящиеся далеко от места вылова рыбы, уже была заморожена как минимум один раз. Свежую икру, не подвергавшуюся заморозке, можно получить только из рук у рыбака или выловив рыбу самостоятельно. При добыче икры в промышленных масштабах ее замораживают сразу же после разделки рыбных тушек прямо на рыболовных судах. Икру смешивают с солью, укладывают в контейнеры без доступа воздуха и подвергают заморозке шоковым методом. Таким способом продукт можно хранить до 24 месяцев. После доставки на завод и в магазин икру размораживают и фасуют в консервные банки или продают на развес.

Разумеется, все знают, что повторная заморозка ухудшает вкус, а иногда и качество продукта. Так, рыбу, которая подвергалась повторной заморозке, иногда остается только скормить кошке — она приобретает кашеобразную консистенцию и теряет вкус.

Однако красную икру такая участь может миновать, если хозяйке удастся правильно произвести повторную заморозку и разморозку деликатеса.

Можно ли замораживать красную икру для хранения и как это делать Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Замораживаем деликатес с умом

Чтобы сохранить икру до новогоднего застолья, в магазине стоит отдать предпочтение качественному продукту — икре форели или кеты. Чтобы убедиться в том, что икра вкусная, можно купить минимальное количество, которое вам согласится взвесить продавец — этого будет достаточно, чтобы попробовать деликатес. Если вас все устроило, покупайте требуемое количество икры. Заморозить ее необходимо не позднее, чем в течение двух суток после покупки.

Как подготовить соленую красную икру к заморозке:

слейте лишний рассол из банки с икрой;

если икра находится в иной таре, переложите ее в одноразовые пластиковые контейнеры;

плотно закройте крышками;

оберните в несколько слоев пищевой пленкой, чтобы другие продукты не пропахли рыбой;

поставьте в морозилку так, чтобы тонкостенные банки не помялись.

Хранить икру таким образом можно до нескольких месяцев, однако лучше все-таки не держать деликатес в морозилке дольше нескольких недель, чтобы потом не разочароваться во вкусе.

Можно ли замораживать красную икру для хранения и как это делать — читать на NEWS.ru Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Правила размораживания красной икры

Размораживать красную икру, как и любые продукты, следует в холодильнике. Однако икра — куда более нежный продукт, чем мясо. Поэтому сначала контейнеры с икрой ставят к задней стенке, где холоднее всего. Через 5-6 часов их можно переставить на середину полки. Еще через такое же время — поставить на дверку. И затем уже вытаскивать из холодильника.

Если вы купили качественную икру, правильно ее заморозили, а затем разморозили, в банке не останется жидкости, а икринки будут целыми. Съесть размороженную икру необходимо в течение двух суток, подвергать ее заморозке еще раз бессмысленно — она потеряет вкус.