Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 06:13

Песков высказался о возможном подарке Путину из США

Песков опроверг слухи о передаче Путину американских деликатесов

Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ответил РИА Новости на вопрос, не передавали ли российскому лидеру какие-либо деликатесы из США. Он опроверг появившиеся слухи.

Нет, — лаконично высказался Песков.

Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отправил главе Белого дома Дональду Трампу ящик красной икры производства хабаровского рыбокомбината. Деликатес американский политик попробовал в московском ресторане перед встречей с Путиным и был впечатлен его вкусом.

Российская красная икра считается деликатесом и отличается по вкусу от американской, рассказал автор книг по истории русской кухни Максим Сырников. Он отметил, что история икры не такая древняя, как может показаться на первый взгляд. Еще в середине XIX века красная икра была малоизвестна и не особенно любима. По словам, Сырникова, раньше под «икрой» подразумевались сорта черного цвета, однако в советский период общество пересмотрело отношение к красной икре. По его словам, сейчас на мировом рынке наиболее востребован деликатес дальневосточного производства.

Дмитрий Песков
Владимир Путин
деликатесы
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Терапевт назвал препараты, которые запрещено принимать вместе с алкоголем
Три кавказских аэропорта временно закрыли небо
Россиянам рассказали, чем нельзя кормить питомцев с новогоднего стола
Раскрыт маршрут Зеленского после саммита в Брюсселе
На фото из архива Эпштейна нашли цитаты известного писателя
Обломки дронов ВСУ рухнули на частные дома в Таганроге
Россиян предостерегли от готовки в алюминиевой посуде
Дрон ВСУ поразил жилой дом в Липецке
Офтальмолог рассказала, кто наиболее подвержен конъюнктивиту
Россиянам объяснили, может ли серебро заменить золото в инвестпортфеле
Песков высказался о возможном подарке Путину из США
Подрыв блиндажей, срыв контратаки ВСУ: успехи ВС РФ к утру 19 декабря
Украина получит заем на €90 млрд от Евросоюза
Родителям рассказали, почему важно наряжать елку вместе с детьми
Удар российских беспилотников сорвал контратаку ВСУ
Лидеры Евросоюза приняли решение по санкциям против России
Путин традиционно поздравит россиян с Новым годом
К чему снится человек, с которым вы в ссоре: правда вашего подсознания
Лукашенко озвучил самое сильное оружие Трампа
Раскрыто, почему при отправке резюме важно писать сопроводительное письмо
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.