Песков высказался о возможном подарке Путину из США

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ответил РИА Новости на вопрос, не передавали ли российскому лидеру какие-либо деликатесы из США. Он опроверг появившиеся слухи.

Нет, — лаконично высказался Песков.

Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отправил главе Белого дома Дональду Трампу ящик красной икры производства хабаровского рыбокомбината. Деликатес американский политик попробовал в московском ресторане перед встречей с Путиным и был впечатлен его вкусом.

Российская красная икра считается деликатесом и отличается по вкусу от американской, рассказал автор книг по истории русской кухни Максим Сырников. Он отметил, что история икры не такая древняя, как может показаться на первый взгляд. Еще в середине XIX века красная икра была малоизвестна и не особенно любима. По словам, Сырникова, раньше под «икрой» подразумевались сорта черного цвета, однако в советский период общество пересмотрело отношение к красной икре. По его словам, сейчас на мировом рынке наиболее востребован деликатес дальневосточного производства.