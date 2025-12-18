Новый год-2026
Историк кухни ответил, отличается ли российская икра от американской

Историк кухни Сырников: российская икра считается деликатесом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская красная икра считается деликатесом и отличается по вкусу от американской, рассказал LIFE.ru автор книг по истории русской кухни Максим Сырников. Он отметил, что история икры не такая древняя, как может показаться на первый взгляд.

Еще в середине XIX века красная икра была малоизвестна и не особенно любима. Например, известный исследователь Камчатки Степан Крашенинников писал, что местные жители скармливали ее ездовым собакам, — рассказал Сырников.

Историк отметил, что раньше под «икрой» подразумевались сорта черного цвета, однако в советский период общество пересмотрело отношение к красной икре. По его словам, сейчас на мировом рынке наиболее востребован деликатес дальневосточного производства.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп получил в подарок партию красной икры из Хабаровского края. Подарок отправили через его спецпосланника Стива Уиткоффа.

