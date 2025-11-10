Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 20:30

Как заморозить тыкву кусочками и пюре: два способа для любых блюд

Хотите, чтобы вкус летней тыквы радовал вас и зимой? Правильная заморозка — лучший способ сохранить все витамины, сладость и яркий цвет этого солнечного овоща. Мы расскажем о самом бережном методе, который идеально подойдет даже для последующего приготовления нежного супа-пюре или изысканного десерта.

Многие допускают ошибку, замораживая тыкву сырой, но мы пойдем другим путем — бланшированием. Этот способ помогает сохранить идеальную текстуру и цвет. Для работы вам понадобятся: спелая тыква (около 1 кг), холодная вода со льдом, острый нож, разделочная доска, противень или доска для заморозки, прочные пакеты зип-лок или вакуумные контейнеры. И главный секретный ингредиент — свежий имбирь! Небольшое количество, добавленное в пюре перед заморозкой, придаст будущим супам и кашам неповторимую пикантность и согревающие нотки.

Очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте кубиками по 2–3 см. Опустите их в кипящую воду на 2–3 минуты, а затем сразу же — в ледяную воду. Это остановит процесс приготовления. Тщательно обсушите кубики на бумажном полотенце, разложите на противне в один слой и отправьте в морозилку на 2 часа для предварительной заморозки. Только после этого пересыпайте затвердевшие кусочки в пакеты. Так вы узнали, как правильно заморозить тыкву, чтобы она не превратилась в один большой ком.

Как правильно заморозить тыкву в домашних условиях — читать на NEWS.ru Как правильно заморозить тыкву в домашних условиях — читать на NEWS.ru Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для пюре запеките кусочки в духовке до мягкости, добавьте немного тертого имбиря, взбейте блендером, остудите и разложите по небольшим контейнерам.

Теперь у вас под рукой всегда будет основа для быстрого и полезного ужина. Просто достаньте порцию тыквы — и ароматный суп, сладкая каша или начинка для пирога будут готовы в разы быстрее. Этот проверенный способ, как правильно заморозить тыкву, гарантирует, что она останется такой же вкусной, как будто ее только что принесли с грядки.

Ранее мы делились с вами рецептом сочных чебуреков с необычной ароматной зеленью!

тыква
рецепты
заморозка
пюре
советы
домашние заготовки
Валентина Еремеева
В. Еремеева
