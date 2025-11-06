Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 18:00

Сочные чебуреки с необычной начинкой — рецепт с базиликом

Хрустящее тесто, сочная начинка и невероятный аромат свежего базилика — вот что делает эти чебуреки особенными. Жарим на сковороде домашние чебуреки, которые получаются румяными снаружи и нежными внутри, а пряная зелень придает им совершенно новое звучание.

Для теста нужна мука (500 г), теплая вода (250 мл), растительное масло (2 столовые ложки), соль (1 чайная ложка).

Для начинки потребуется мясной фарш из говядины и свинины (400 г), луковица (1 крупная), свежий базилик (1 пучок), соль и черный перец (по вкусу), холодная вода (50 мл).

Замесите упругое тесто, накройте его полотенцем и оставьте на 30–40 минут. Тем временем смешайте фарш с мелко нарезанным луком, рубленым базиликом, специями и водой — так внутреннее содержание чебуреков станет сочным. Раскатайте опару тонко-тонко, вырежьте сочни, выложите начинку и плотно защипните края — придавите пальцами или зубчиками вилки. Жарим на сковороде домашние чебуреки в раскаленном масле по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавайте горячими с любимым соусом или свежими овощами. Базилик добавляет пикантную нотку, которая прекрасно дополняет мясную начинку и делает привычное блюдо по-настоящему запоминающимся.

Ранее мы делились с вами рецептом настоящего немецкого кренделя.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
