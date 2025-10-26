Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 08:30

Как в Стамбуле побывали: раскрываем секрет главного блюда турецкой кухни

Как в Стамбуле побывали: раскрываем секрет главного блюда турецкой кухни

Турецкая кухня — это праздник вкуса, где каждый ингредиент играет свою роль. Приготовьте кебаб дома, и вы почувствуете себя в самом сердце Стамбула. Этот рецепт покажет, как турецкая кухня сочетает простоту и насыщенный вкус.

Лук (1 шт.), чеснок (2 зубчика) и петрушку (30 г) мелко нарежьте. Перец (сладкий, 1 шт.) очистите, удалите семена, натрите на мелкой терке и отожмите. Смешайте фарш (говяжий, 500 г) с овощами, яйцом (1 шт.) и специями (1 ч. л. соли, 1 ч. л. паприки, 0,5 ч. л. молотого черного перца), тщательно вымесите. Уберите в холодильник на 30 минут. Формируйте колбаски длиной 10–12 см, нанизывайте на шпажки. Обжаривайте на сковороде-гриль или запекайте в духовке при 200°C 15–20 минут, переворачивая.

Подавайте с лавашом, нарезанными овощами и йогуртовым соусом. Турецкая кухня дарит вдохновение — попробуйте, и ваш ужин станет настоящим путешествием.

Ранее мы делились с вами секретом идеальной начинки для пирожков: чтобы было вкусно как у бабушки!

рецепты
готовка
национальная кухня
Турция
обеды
ужины
