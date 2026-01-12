Драники готовлю не простые, а с сюрпризом внутри: мой рецепт сытного завтрака — восторг обеспечен

Если ваша семья уже устала от традиционных драников, этот рецепт станет глотком свежего воздуха. Все, что нужно, — спрятать внутрь каждой порции теста кубик хорошего плавящегося сыра. Такой простой прием кардинально меняет и вкус, и восприятие блюда, делая его более сытным, интересным и праздничным, хотя готовится оно так же быстро и просто.

В миску с отжатой картофельно-луковой массой добавляю яйцо (1 шт.), муку (2 ст. л.), соль и черный перец по вкусу. Тщательно перемешиваю до однородности.

Сыр (150 г, моцарелла, чеддер или другой хороший плавящийся сорт) нарезаю небольшими кубиками размером примерно 1×1 см.

В сковороде разогреваю растительное масло. Мокрой столовой ложкой выкладываю порцию картофельного теста на сковороду, слегка прижимая его.

В центр лепешки кладу 1–2 кубика сыра. Сверху накрываю сыр еще одной порцией теста (примерно 1/2 столовой ложки). Аккуратно прижимаю края лопаткой, чтобы «запечатать» начинку внутри.

Обжариваю на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до глубокого золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки.

Готовые драники выкладываю на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы убрать излишки масла. Подаю сразу, горячими, со сметаной, натуральным йогуртом или чесночным соусом.

