Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 17:35

Запекаю не картошку, а шведские гармошки с грибами и тимьяном. Аромат, на который сбежится вся семья

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо — настоящее волшебство простоты, где обычный картофель превращается в изысканное и ароматное угощение. Техника нарезки гармошкой позволяет специям и маслу проникнуть глубоко внутрь, а грибы с тимьяном создают тот самый уютный, согревающий запах, который собирает всех домочадцев на кухне еще до ужина. Это сытное и красивое блюдо, которое говорит само за себя.

Для приготовления вам понадобится: 8 средних картофелин, 300 г свежих шампиньонов, 2 веточки свежего тимьяна (или 1 ч. л. сушеного), 4 ст. л. оливкового масла, 50 г сливочного масла, 2 зубчика чеснока, соль, черный перец. Картофель тщательно вымойте и сделайте поперечные надрезы по всей длине, не прорезая до конца, чтобы получилась гармошка. Выложите картофель в форму для запекания. Грибы нарежьте пластинками. В миске смешайте оливковое масло, измельченный чеснок, соль, перец и листочки тимьяна. Щедро смажьте этой смесью каждый картофель, стараясь попасть между надрезами. В промежутки между картофелинами равномерно распределите грибы и кусочки сливочного масла. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 50–60 минут, пока картофель не станет мягким внутри, а снаружи не подрумянится. Подавайте блюдо горячим, полив соком из формы. Идеально сочетается со сметаной или свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь
Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Картофельные котлеты с грибной подливкой: сытно, бюджетно и очень по-домашнему
Общество
Картофельные котлеты с грибной подливкой: сытно, бюджетно и очень по-домашнему
Просто, сытно и невероятно вкусно: запеченные баклажаны с фаршем и сыром моцарелла — тающая во рту нежность
Общество
Просто, сытно и невероятно вкусно: запеченные баклажаны с фаршем и сыром моцарелла — тающая во рту нежность
Вместо гуляша готовлю курицу по-строгановски в сметане: с этим рецептом вкусный обед гарантирован
Общество
Вместо гуляша готовлю курицу по-строгановски в сметане: с этим рецептом вкусный обед гарантирован
Весь ужин заменит один салат — «Гнездо» с курицей и черносливом. Изысканно и сытно
Общество
Весь ужин заменит один салат — «Гнездо» с курицей и черносливом. Изысканно и сытно
картофель
ужины
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это бред»: в Великобритании «разнесли» Стармера из-за Украины
Бывший директор «Уралкалия» бесследно исчез в Средиземноморье
На столицу надвигается новый циклон
Трое бобслеистов выпали из саней на этапе Кубка мира
Орбан предупредил Европу о последствиях нового требования Украины
Литва построит военный полигон у границ с Белоруссией и Россией
«Никогда»: Куба ответила на скандальные обвинения США
Фитоняшки скрывают этот рецепт похудения: особенный смузи с бананом
Американский посол поговоркой описал отношения с Бельгией
Москвичка оглохла на Бали после перепалки с бутылкой
Скончался один из победителей первого чемпионата мира по хоккею с мячом
В Европе обсуждают международный запрет соцсети X
Политолог раскрыл, получат ли США военный ответ в случае захвата Гренландии
Россиянин купил печенье с «сюрпризом»
«Не обладает ресурсами»: Кличко пожаловался на дырявость украинской ПВО
В Китае объяснили Европе, что Россию не стоит считать угрозой
Избивший ребенка за снежок россиянин дал показания
Мать родила «пьяного» младенца
«Длинные руки» США добрались до экс-министра финансов африканской страны
Болезнь, мошенники, ссора с Киркоровым: куда пропала Лолита Милявская
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.