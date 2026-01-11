Запекаю не картошку, а шведские гармошки с грибами и тимьяном. Аромат, на который сбежится вся семья

Это блюдо — настоящее волшебство простоты, где обычный картофель превращается в изысканное и ароматное угощение. Техника нарезки гармошкой позволяет специям и маслу проникнуть глубоко внутрь, а грибы с тимьяном создают тот самый уютный, согревающий запах, который собирает всех домочадцев на кухне еще до ужина. Это сытное и красивое блюдо, которое говорит само за себя.

Для приготовления вам понадобится: 8 средних картофелин, 300 г свежих шампиньонов, 2 веточки свежего тимьяна (или 1 ч. л. сушеного), 4 ст. л. оливкового масла, 50 г сливочного масла, 2 зубчика чеснока, соль, черный перец. Картофель тщательно вымойте и сделайте поперечные надрезы по всей длине, не прорезая до конца, чтобы получилась гармошка. Выложите картофель в форму для запекания. Грибы нарежьте пластинками. В миске смешайте оливковое масло, измельченный чеснок, соль, перец и листочки тимьяна. Щедро смажьте этой смесью каждый картофель, стараясь попасть между надрезами. В промежутки между картофелинами равномерно распределите грибы и кусочки сливочного масла. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 50–60 минут, пока картофель не станет мягким внутри, а снаружи не подрумянится. Подавайте блюдо горячим, полив соком из формы. Идеально сочетается со сметаной или свежей зеленью.

