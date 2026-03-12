Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 10:30

Это не салат, а чудо! Готовим «Одуванчик» с яйцами и жареной картошкой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Недавно попробовала этот салат «Одуванчик» и теперь готовлю его довольно часто — получается легкий, яркий и очень аппетитный. Он выглядит по-настоящему солнечно на столе, а готовится буквально за несколько минут. Особенно нравится сочетание нежных ингредиентов с хрустящей картошкой фри и свежим перцем.

Ингредиенты:

  • Кукуруза консервированная — 1 банка
  • Сыр — 150–200 г
  • Яйца вареные — 3–4 шт.
  • Желтый болгарский перец — 1 шт.
  • Чеснок — 1–2 зубчика
  • Картофель фри (тонкая жареная соломка) — горсть
  • Майонез — по вкусу

Приготовление:

  1. Сыр натрите на крупной терке.
  2. Вареные яйца нарежьте небольшими кубиками.
  3. Желтый болгарский перец нарежьте мелкой соломкой.
  4. Чеснок измельчите или пропустите через пресс.
  5. В миске соедините сыр, яйца, кукурузу, перец и чеснок, добавьте майонез и аккуратно перемешайте.

Перед подачей выложите салат в салатник и сверху щедро посыпьте тонкой хрустящей картошкой фри. Она добавляет приятную текстуру и делает салат еще вкуснее. При желании можно украсить тертым желтком — получится настоящий «желтый одуванчик».

Ранее мы делились рецептом из кефира, яйца и яблока. Готовим сладкие «чебуреки».

Проверено редакцией
Читайте также
Оливье, прощай! Картофельный салат по-домашнему — сытно, быстро, недорого
Семья и жизнь
Оливье, прощай! Картофельный салат по-домашнему — сытно, быстро, недорого
Изумительный салат «Вечерок» с запеченной картошкой — простой рецепт, а вкус получается яркий и насыщенный
Общество
Изумительный салат «Вечерок» с запеченной картошкой — простой рецепт, а вкус получается яркий и насыщенный
Картошка, чеснок и немного зелени — вот и весь секрет моих любимых лепешек. Получаются вкуснее и нежнее драников
Общество
Картошка, чеснок и немного зелени — вот и весь секрет моих любимых лепешек. Получаются вкуснее и нежнее драников
Культуры, о которых забывают дачники: они вкусные и неприхотливые — летом похрустеть в беседке
Общество
Культуры, о которых забывают дачники: они вкусные и неприхотливые — летом похрустеть в беседке
Омлет «Торнадо»: любимое блюдо из яиц — кроме соли и капли молока, больше ничего не понадобится
Общество
Омлет «Торнадо»: любимое блюдо из яиц — кроме соли и капли молока, больше ничего не понадобится
салаты
картошка
картофель
кукуруза
яйца
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США нанесли удар по ядерному объекту в Иране
Иранский «огненный дождь» над Израилем попал на фото
Стало известно, где похоронят найденного мертвым в квартире Гнеушева
Названа возможная цена продажи предприятия «Союз-М»
ЕС пообещал накачивать Украину деньгами при одном условии
Бизнес-эксперт рассказал о способах обмана во время закупок
Юрист дал советы, как уменьшить риск блокировки счета при переводах
ЦБ сообщил о завершении переноса повышения налогов в цены
Еще двум жертвам ЧП на Иркутском авиазаводе потребовалась помощь медиков
Проект «Открытые сцены Ордынки» прошел в Москве 10 марта
Энергетик оценил вероятность скорого снятия санкций США с России
В Госдуме рассказали, когда ключевая ставка снизится до 3-4%
Суд принял решение по гражданских искам в деле о теракте в «Крокусе»
Украинку лишили гражданства России за критику СВО
Румыния попросила у США разрешение возобновить работу НПЗ ЛУКОЙЛа Petrotel
«Серьезный удар»: Пушилин о последствиях освобождения Доброполья для ВСУ
Держали раба на цепи в холодном коровнике: в Якутии посадили отца и сына
Армения впервые в своей истории станет страной-транзитером
Стало известно, почему Россия не наложила вето на резолюцию СБ ООН по Ирану
Лор предупредила, чем опасен отказ от шапки в начале весны
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.