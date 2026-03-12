Это не салат, а чудо! Готовим «Одуванчик» с яйцами и жареной картошкой

Недавно попробовала этот салат «Одуванчик» и теперь готовлю его довольно часто — получается легкий, яркий и очень аппетитный. Он выглядит по-настоящему солнечно на столе, а готовится буквально за несколько минут. Особенно нравится сочетание нежных ингредиентов с хрустящей картошкой фри и свежим перцем.

Ингредиенты:

Кукуруза консервированная — 1 банка

Сыр — 150–200 г

Яйца вареные — 3–4 шт.

Желтый болгарский перец — 1 шт.

Чеснок — 1–2 зубчика

Картофель фри (тонкая жареная соломка) — горсть

Майонез — по вкусу

Приготовление:

Сыр натрите на крупной терке. Вареные яйца нарежьте небольшими кубиками. Желтый болгарский перец нарежьте мелкой соломкой. Чеснок измельчите или пропустите через пресс. В миске соедините сыр, яйца, кукурузу, перец и чеснок, добавьте майонез и аккуратно перемешайте.

Перед подачей выложите салат в салатник и сверху щедро посыпьте тонкой хрустящей картошкой фри. Она добавляет приятную текстуру и делает салат еще вкуснее. При желании можно украсить тертым желтком — получится настоящий «желтый одуванчик».

