04 ноября 2025 в 17:00

Идеальная запеченная тыква: три имбиря и хрустящая корочка

Идеальная запеченная тыква: три имбиря и хрустящая корочка

Разогрейте духовку до 180 °C. Мускатную тыкву нарежьте толстыми медальонами, удалите семена, но сохраните их. Смешайте столовую ложку меда, чайную ложку тертого свежего имбиря, щепотку молотого имбиря и столовую ложку оливкового масла. Обмажьте медальоны и запекайте 15 минут. Тем временем обжарьте на сухой сковороде тыквенные семечки с щепоткой кардамона и соли, затем крупно порубите их, смешав с мелко нарезанным засахаренным имбирем. Достаньте противень, густо посыпьте тыкву этой хрустящей смесью, слегка вдавив ее в поверхность. Сбрызните растопленным сливочным маслом и верните в духовку еще на 10–12 минут до карамелизации. Подавайте, украсив спиралью из апельсиновой цедры, чтобы ее цитрусовый аромат раскрылся в контрасте с пряной тыквой.

Ранее мы рассказывали про секрет хрустящей квашеной капусты.

быстрый рецепт
простой рецепт
тыква
имбирь
Оксана Головина
О. Головина
