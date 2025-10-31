Секрет хрустящей квашеной капусты: вы делаете одну ошибку

Для приготовления возьмите один небольшой кочан капусты, около 200 граммов мякоти сладкой тыквы и небольшой корень имбиря (3–4 см). Капусту тонко нашинкуйте, а тыкву натрите на крупной терке, чтобы она легко отдала сок. Имбирь натрите на самой мелкой терке. Смешайте овощи с одной столовой ложкой крупной морской соли, но не просто перемешивайте, а активно сжимайте и перетирайте смесь руками, как будто замешиваете тесто. Это разрушит структуру и ускорит выделение сока. Плотно утрамбуйте массу в керамическую или стеклянную емкость, установите гнет. Ферментируйте при комнатной температуре ровно трое суток, протыкая смесь деревянной палочкой каждый день для выхода газов. Затем переместите в холод — вкус будет становиться только богаче.

