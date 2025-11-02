Тыква по-корейски быстрого приготовления: вкусная закуска к ужину

Продукты, которые обязательно нужно есть и готовить в ноябре: тыква

Поздней осенью, когда свежие овощи становятся все менее доступны по цене, настает пора продуктов, которые обязательно нужно есть и готовить в ноябре. Сегодня достаем из подпола тыкву и готовим ее по-корейски с обычной приправой из магазина.

Ингредиенты:

тыква — 1 кг;

сахар — 2 ст. л.;

столовый уксус 9% — 4 ст. л.;

приправа для корейских салатов — 3 ч. л.;

соль — 1,5 ч. л.;

чеснок — 2 дольки

рафинированное подсолнечное масло — 1/3 ст.;

черный кунжут, свежая зелень — для сервировки.

Тыкву почистить и нашинковать на терке для овощей по-корейски. Добавить сахар, соль, уксус, измельченный чеснок и тщательно перемешать. Распределить смесь вдоль стенок тазика или миски, посыпать сверху приправой и залить кипящим маслом. Дать постоять 5 минут, все перемешать и убрать в холодильник на час. После этого закуску можно подавать к столу. При подаче можно посыпать тыкву по-корейски черным кунжутом и свежей зеленью.