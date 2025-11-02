Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 16:53

Тыква по-корейски быстрого приготовления: вкусная закуска к ужину

Продукты, которые обязательно нужно есть и готовить в ноябре: тыква Продукты, которые обязательно нужно есть и готовить в ноябре: тыква Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поздней осенью, когда свежие овощи становятся все менее доступны по цене, настает пора продуктов, которые обязательно нужно есть и готовить в ноябре. Сегодня достаем из подпола тыкву и готовим ее по-корейски с обычной приправой из магазина.

Ингредиенты:

  • тыква — 1 кг;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • столовый уксус 9% — 4 ст. л.;
  • приправа для корейских салатов — 3 ч. л.;
  • соль — 1,5 ч. л.;
  • чеснок — 2 дольки
  • рафинированное подсолнечное масло — 1/3 ст.;
  • черный кунжут, свежая зелень — для сервировки.

Тыкву почистить и нашинковать на терке для овощей по-корейски. Добавить сахар, соль, уксус, измельченный чеснок и тщательно перемешать. Распределить смесь вдоль стенок тазика или миски, посыпать сверху приправой и залить кипящим маслом. Дать постоять 5 минут, все перемешать и убрать в холодильник на час. После этого закуску можно подавать к столу. При подаче можно посыпать тыкву по-корейски черным кунжутом и свежей зеленью.

Екатерина Метелева
Е. Метелева
