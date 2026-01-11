Лучшее, что можно приготовить из индейки: нежные котлетки в сливочно-сырном соусе — едим с гречкой или пюре

Индейка — идеальное мясо для полезного и сытного ужина. Оно нежное, диетическое, и из него получаются сочные, буквально тающие во рту котлеты. А чтобы сделать блюдо по-настоящему праздничным и невероятно вкусным, мы подадим их под густым, ароматным сливочно-сырным соусом. Это сочетание настолько удачно, что даже привередливые едоки попросят добавки, особенно если подать котлеты с рассыпчатой гречкой.

Для приготовления вам понадобится: для котлет: 600 г фарша из индейки, 1 луковица, 1 яйцо, 2 ст. л. панировочных сухарей, соль, перец; для соуса: 200 мл сливок 20%, 100 г твердого сыра, 1 ч. л. дижонской горчицы, 1 ст. л. сливочного масла. Лук мелко нарежьте и добавьте в фарш вместе с яйцом, сухарями, солью и перцем. Хорошо вымесите и сформируйте небольшие котлеты. Обжарьте их на разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки (около 4–5 минут с каждой стороны). Для соуса в той же сковороде растопите сливочное масло, влейте сливки и добавьте горчицу. Доведите до легкого кипения, затем убавьте огонь. Добавьте тертый сыр и помешивайте, пока он не расплавится и соус не загустеет. Верните котлеты в сковороду с соусом, прогрейте 2–3 минуты. Подавайте горячими с гречкой, картофельным пюре или пастой.

