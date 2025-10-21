Экс-зампред ЦБ опроверг слухи о кризисе в банковском секторе Экс-зампред ЦБ Хандруев: оснований для банковского кризиса в России нет

Слухи о кризисе российской банковской системы безосновательны, заявил NEWS.ru бывший первый зампред ЦБ, профессор РАНХиГС Александр Хандруев. По его словам, ЦБ ведет взвешенную политику, отменив многие ограничения, но сохранив при этом строгие нормативы по капиталу. А их банки стабильно превышают, отметил эксперт.

Слухи о смерти российской банковской системы преувеличены. Никаких оснований для системного кризиса банковской системы сейчас нет. Банк России проводит очень выдержанную политику в отношении банков — уже снят целый ряд ограничений, при этом сохраняются жесткие требования по нормам достаточности капитала, что очень важно. И банки выполняют эти требования, причем с запасом, — сказал Хандруев.

По словам эксперта, единственной серьезной проблемой остается реструктурирование задолженности — это 20 трлн рублей, то есть примерно 20% портфелей банковского сектора. Речь идет в основном о долгах предприятий, так как задолженность населения составляет порядка 1 трлн рублей, пояснил Хандруев.

Ранее суд в Санкт-Петербурге удовлетворил иск Центрального банка России о признании Таврического банка банкротом. В отношении кредитной организации было инициировано конкурсное производство.

Еще в сентябре ЦБ принял решение об отзыве у Таврического банка лицензии на осуществление банковской деятельности. В регуляторе пояснили, что данная мера стала необходимой в связи с полной утратой кредитной организацией собственного капитала.