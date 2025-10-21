Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 14:08

Экс-зампред ЦБ опроверг слухи о кризисе в банковском секторе

Экс-зампред ЦБ Хандруев: оснований для банковского кризиса в России нет

Профессор РАНХиГС Александр Хандруев Профессор РАНХиГС Александр Хандруев Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Слухи о кризисе российской банковской системы безосновательны, заявил NEWS.ru бывший первый зампред ЦБ, профессор РАНХиГС Александр Хандруев. По его словам, ЦБ ведет взвешенную политику, отменив многие ограничения, но сохранив при этом строгие нормативы по капиталу. А их банки стабильно превышают, отметил эксперт.

Слухи о смерти российской банковской системы преувеличены. Никаких оснований для системного кризиса банковской системы сейчас нет. Банк России проводит очень выдержанную политику в отношении банков — уже снят целый ряд ограничений, при этом сохраняются жесткие требования по нормам достаточности капитала, что очень важно. И банки выполняют эти требования, причем с запасом, — сказал Хандруев.

По словам эксперта, единственной серьезной проблемой остается реструктурирование задолженности — это 20 трлн рублей, то есть примерно 20% портфелей банковского сектора. Речь идет в основном о долгах предприятий, так как задолженность населения составляет порядка 1 трлн рублей, пояснил Хандруев.

Ранее суд в Санкт-Петербурге удовлетворил иск Центрального банка России о признании Таврического банка банкротом. В отношении кредитной организации было инициировано конкурсное производство.

Еще в сентябре ЦБ принял решение об отзыве у Таврического банка лицензии на осуществление банковской деятельности. В регуляторе пояснили, что данная мера стала необходимой в связи с полной утратой кредитной организацией собственного капитала.

банки
кризис
капитал
банковская система
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Криминалист объяснил сложности в поимке убийцы режиссера «Закрытой школы»
Власти установили для повесток в военкомат предельный срок явки
Путин поздравил Михалкова с юбилеем
Ирина Линдт отреагировала на продажу с молотка посмертной маски Высоцкого
Юрист предупредил, что грозит за трудоустройство с поддельным дипломом
В Париже арестовали китаянку за кражу золота
Бизнес обратился к правительству России из-за «Честного знака»
Экс-зампред ЦБ предупредил о рисках вливания дешевых денег в экономику
Кулинария без героизма: как современная кухня избавляет от лишних задач
В России жестко ответили Сикорскому после попытки напугать Путина арестом
Рак, химиотерапия, обещание Путину: как живет Симоньян после смерти мужа
«Стало легче»: россиянам раскрыли текущую ситуацию по гриппу и COVID-19
В «Кайрате» отреагировали на новость о срыве концерта Коржа из-за игры
Россиянам раскрыли детали законопроекта о цифровых платежках
Худрук Театра на Малой Ордынке раскрыл истинное отношение к Богомолову
Адвокат дала советы, как действовать при потере документов на недвижимость
Актриса Ланская вышла замуж
Наступление ВС РФ на Покровск 21 октября: ужас Зеленского, адский котел ВСУ
Составлен список товаров, которые подорожают и подешевеют в ноябре 2025-го
Драпеко раскрыла тайну многолетнего успеха Михалкова
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября
Россия

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.