ЕС предрекли темные времена при любом исходе переговоров по Украине Unherd: Европа проиграет при любом исходе конфликта на Украине

Европа останется в проигрыше при любом исходе украинского кризиса, сообщает Unherd. По мнению автора материала Вольфганга Мюнхау, европейские страны загнали себя в угол, поскольку не придумали реалистичного плана «ни на случай эскалации, ни на случай мира».

Если соглашение все же будет достигнуто, перед США и Россией откроются обширные возможности для бизнеса, а на плечи ЕС лягут расходы, связанные с финансированием членства Украины в блоке. Если же стороны так и не договорятся, Украине светят дальнейшие территориальные потери, — говорится в статье.

Мюнхау отметил, что без помощи американцев ЕС будет трудно помогать Киеву и восстанавливать собственную обороноспособность. Кроме того, по мнению автора, Европа лишилась авторитета и возможности полноценно участвовать в переговорном процессе.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что действия европейских бюрократов вынуждают европейцев делать выбор в пользу правых сил. По его мнению, чиновники буквально уничтожают западную цивилизацию. Так он отреагировал на материал Politico о росте влияния правых политических сил в регионе.