ЦБ предупредил о возможных рисках после запрета микрозаймов

Запрет на микрозаймы может спровоцировать рост нелегального кредитования, сообщила пресс-служба Банка России. Так, ограничение доступа граждан к услугам микрофинансовых организаций (МФО) приведет к увеличению числа обращений к «серым» кредиторам, где отсутствует защита заемщиков.

Для МФО вводятся немало ограничений. Но если запретить людям брать микрозаймы, это подтолкнет их к нелегальным кредиторам. На сером рынке не действуют никакие механизмы защиты — в отличие от рынка МФО, который регулируется Банком России, — заявили в регуляторе.

Ранее финансовый эксперт Дмитрий Трепольский предположил, что существенное снижение ставок по ипотеке и потребительским кредитам произойдет не раньше середины 2026 года. Он связал это с ожидаемым переходом Банка России к активному смягчению денежно-кредитной политики и прогнозом по сохранению ключевой ставки в диапазоне 13–15% в 2026 году.

До этого Трепольский заявил о возможном снижении доли отказов по ипотечным заявкам до 45–55% к концу 2026 года против текущих 60%. Он объяснил это ожидаемым снижением ключевой ставки, что уменьшит долговую нагрузку заемщиков и сделает рыночную ипотеку более доступной.