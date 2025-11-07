Россиянам будут меньше отказывать в ипотеке

Финансист Трепольский спрогнозировал снижение отказов в ипотеке в 2026 году

Показатель отказов в оформлении ипотечных кредитов для российских заемщиков может существенно снизиться в 2026 году. Как заявил «Газете.Ru» финансовый эксперт Дмитрий Трепольский, доля отрицательных решений по ипотечным заявкам уменьшится до 45–55% против нынешних 60%.

Эксперт отметил, что в начале 2025 года уровень отказов составлял примерно 55%, однако к сентябрю этот показатель превысил 60%. Основной причиной роста стало ужесточение требований Центробанка и кредитных организаций к заемщикам, введенное с июля 2024 года.

Трепольский пояснил, что эти меры были направлены на снижение системных рисков и предотвращение формирования «пузыря» на рынке недвижимости. Банковские учреждения стали более тщательно анализировать платежеспособность клиентов, требуя подтверждения стабильного дохода и увеличения первоначального взноса.

По мнению специалиста, ситуация может улучшиться благодаря ожидаемому снижению ключевой ставки ЦБ до 12–15% к концу 2026 года. Это сделает рыночную ипотеку более доступной и уменьшит показатель долговой нагрузки заемщиков, что позволит большему числу граждан соответствовать требованиям банков.

При реализации сценария существенного снижения ключевой ставки возможно ожидать плавного снижения доли отказов с текущих рекордных 60% до диапазона 45–55% к концу 2026 года, — отметил Трепольский.

Эксперт предупредил, что текущая высокая доля отказов временно сдерживает развитие строительной отрасли и смежных секторов экономики. Однако в долгосрочной перспективе для устойчивого решения проблемы доступности жилья необходимо сочетание снижения ставок и роста реальных доходов населения.

Ранее эксперт по недвижимости Марина Зайцева заявила, что в 2026 году наиболее выгодно будет воспользоваться комбинированной ипотекой. По ее словам, снижение ключевой ставки способствует тому, что кредитные организации предоставляют возможность рефинансирования обязательств.