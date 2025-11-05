Финансист дал прогноз по кредитам на 2026 год Финансист Трепольский: выгодные кредиты вернутся не раньше середины 2026 года

Снижение ставок по ипотеке и потребительским кредитам до выгодных значений ожидается не раньше середины 2026 года, считает финансовый эксперт Дмитрий Трепольский. Прогноз ЦБ на 2026 год предполагает сохранение средней ключевой ставки в диапазоне 13–15%, пояснил эксперт в беседе с изданием «Газета.Ru».

Сейчас брать нецелевые потребкредиты или ипотеку без субсидирования (льготные программы) невыгодно. Ставки по кредитам начнут существенно снижаться только после того, как Банк России перейдет к более активному циклу смягчения денежно-кредитной политики в 2026 году, — отметил Трепольский.

Таким образом, в настоящее время лучше не оформлять кредит, если нет острой необходимости. Исключение — льготные программы с господдержкой, отметил эксперт.

Ранее эксперт по недвижимости Марина Зайцева заявила, что в 2026 году наиболее выгодно будет воспользоваться комбинированной ипотекой. По ее словам, снижение ключевой ставки способствует тому, что кредитные организации предоставляют возможность рефинансирования обязательств.