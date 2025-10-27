Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 10:12

ЦБ России представил план денежно-кредитной политики на три года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России обнародовал Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на период 2026–2028 годов, о чем сообщила пресс-служба регулятора. В представленном стратегическом документе содержатся разъяснения целей и принципов реализации денежно-кредитной политики в текущих экономических условиях, а также представлены базовый и альтернативные варианты развития экономики на трехлетний период.

Банк России опубликовал Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы. В стратегическом документе регулятор разъясняет цели и принципы реализации денежно-кредитной политики в современных экономических условиях, а также представляет базовый и альтернативные сценарии развития экономики на ближайшие три года, — говорится в сообщении.

Ранее владелец ГК «Добро», эксперт в области девелопмента и взаимодействия государства с бизнесом Иван Богатов заявил, что решение Центрального банка о снижении ключевой ставки до 16,5% не окажет значительного влияния на экономическую активность. По его мнению, существующий уровень процентных ставок продолжает оставаться чрезмерно высоким для рынков и предпринимательской среды.

Кроме того, в пресс-службе Банка России сообщили, что годовая инфляция в РФ вернется к целевому уровню в рамках ближайших трех лет. Согласно прогнозу финансового регулятора, устойчивое достижение показателя в 4% будет зафиксировано во второй половине 2026 года.

