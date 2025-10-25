Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 10:38

Эксперт раскрыл, повлияет ли снижение ставки ЦБ на экономическую активность

Эксперт Богатов: снижение ставки ЦБ до 16,5% не изменит экономическую активность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение Центрального банка РФ о снижении ключевой ставки до 16,5% не окажет существенного влияния на экономическую активность, заявил владелец ГК «Добро», эксперт в сфере девелопмента и взаимодействия государства и бизнеса в отрасли Иван Богатов. Он отметил, что для рынков и бизнеса текущий уровень процентных ставок остается слишком высоким, передает ТАСС.

Снижение ключевой ставки до 16,5% носит явно декоративный характер. Это не поворот в денежно-кредитной политике, а скорее символический жест, компромисс между растущим давлением со стороны бизнеса и правительства, требующих удешевления кредитов, и осторожной позицией самого ЦБ, который смотрит на сохраняющиеся инфляционные риски, — рассказал эксперт.

Он также отметил, что регулятор идет на компромисс, чтобы снизить напряженность, учитывая требования бизнеса и правительства по уменьшению стоимости кредитов, но сохраняет осторожность из-за инфляционного давления. По словам Богатова, незначительное изменение процентной ставки окажет минимальное влияние на стоимость заимствований и экономику.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что ключевая ставка Центрального банка РФ к концу 2025 года сократится до 15%. По его мнению, динамика инфляции будет ключевым фактором, влияющим на дальнейшее снижение ставки.

Центральный банк России
ключевая ставка
снижение
экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-солистка «Фабрики» столкнулась с необычной послеродовой депрессией
Евросоюз обвинили в имитации поддержки Украины
«Искандер» разнес военный завод в Киеве: удары по Украине 25 октября
Трамп признался, какую тему обсудит на встрече с Си Цзиньпином
Миронов сделал важное заявление о судьбе «Справедливой России»
Спецпредставитель Путина заявил, что Россия и Украина близки к миру
В Госдуме назвали ключевое условие России для мирных переговоров
РФ подготовила сценарии применения дрона «Судного дня» после ядерной атаки
Королевская семья Британии: новости, принц Гарри решил переехать из США
Подпольщик раскрыл новую стратегию российской армии
Во Франции женщина впервые получила пожизненное без УДО
Неизвестные открыли огонь по людям у Говардского университета
По делу о хищении денег у бойцов СВО арестовали еще трех человек
Наступление ВС России на Харьков 25 октября: сотня трупов, заградотряды
Стало известно, какие ракеты могли ударить по Киеву ночью
В Казани тракторист убил девушку ковшом
Украинский пленный призвал солдат ВСУ не рисковать жизнью за Зеленского
Как приготовить настоящие турецкие лепешки гезлеме с сыром за час
Ушедшая из России популярная компания продлила права на товарный знак
Мужчина и младенец погибли в ДТП под Пензой
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.