Эксперт раскрыл, повлияет ли снижение ставки ЦБ на экономическую активность Эксперт Богатов: снижение ставки ЦБ до 16,5% не изменит экономическую активность

Решение Центрального банка РФ о снижении ключевой ставки до 16,5% не окажет существенного влияния на экономическую активность, заявил владелец ГК «Добро», эксперт в сфере девелопмента и взаимодействия государства и бизнеса в отрасли Иван Богатов. Он отметил, что для рынков и бизнеса текущий уровень процентных ставок остается слишком высоким, передает ТАСС.

Снижение ключевой ставки до 16,5% носит явно декоративный характер. Это не поворот в денежно-кредитной политике, а скорее символический жест, компромисс между растущим давлением со стороны бизнеса и правительства, требующих удешевления кредитов, и осторожной позицией самого ЦБ, который смотрит на сохраняющиеся инфляционные риски, — рассказал эксперт.

Он также отметил, что регулятор идет на компромисс, чтобы снизить напряженность, учитывая требования бизнеса и правительства по уменьшению стоимости кредитов, но сохраняет осторожность из-за инфляционного давления. По словам Богатова, незначительное изменение процентной ставки окажет минимальное влияние на стоимость заимствований и экономику.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что ключевая ставка Центрального банка РФ к концу 2025 года сократится до 15%. По его мнению, динамика инфляции будет ключевым фактором, влияющим на дальнейшее снижение ставки.