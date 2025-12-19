Путин раскрыл важную деталь о работе Центробанка Путин признался, что не вмешивается в работу Центробанка

Президент России Владимир Путин заявил на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, которая проходит в Гостином дворе, что не вмешивается в работу Центробанка РФ. Так глава государства прокомментировал решение регулятора понизить ключевую ставку до 16% годовых.

У нас по закону Банк России работает независимо, и я стараюсь не вмешиваться в его решения, — подчеркнул Путин.

Ранее президент сообщил, что международные резервы Центробанка России достигли $741,5 млрд. По его словам, об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

До этого глава государства рассказал, что рост реальных зарплат в Российской Федерации по итогам текущего года составит 4,5%. Он пояснил, что речь идет об увеличении доходов с учетом инфляции в стране.

Также стало известно, что объем валового внутреннего продукта России в третьем квартале текущего года достиг 54 трлн 501,3 млрд рублей. Физический объем ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 0,6%. Согласно данным Росстата, на увеличение ВВП в наибольшей степени оказал влияние рост физического объема валовой добавленной стоимости в сфере ресторанов, гостиничного бизнеса, обрабатывающих производств.