24 октября 2025 в 13:45

Банк России спрогнозировал снижение инфляции до целевых значений

Центробанк России ожидает снижение годовой инфляции до 4-5% в 2026 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Годовая инфляция в РФ вернется к целевым показателям в течение ближайших трех лет, сообщили в пресс-службе Банка России. Согласно прогнозу регулятора, устойчивое достижение уровня 4% произойдет во второй половине 2026 года.

Центробанк уточнил, что по итогам 2026 года инфляция составит от 4,0 до 5,0%, что несколько выше предыдущих оценок. Такой пересмотр связан с влиянием временных проинфляционных факторов, которые будут действовать в экономике.

Начиная с 2027 года и в последующий период ценовой рост стабилизируется на целевом уровне. Данная динамика будет обеспечена за счет проводимой денежно-кредитной политики регулятора.

Ранее пресс-служба Центробанка РФ сообщила о снижении ключевой ставки на 0,5%, с 17% до 16,5%. Там отметили, что показатели роста цен составляют более 4% в пересчете на год. В ЦБ добавили, что российская экономика возвращается к траектории сбалансированного роста.

Прежде президент России Владимир Путин прокомментировал ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ, выразив надежду, что борьба с инфляцией с помощью высокой ключевой ставки не приведет к негативным последствиям для экономического роста. Он отметил, что страна уже преодолела очень сложный экономический этап и имеет все возможности для дальнейшего развития.

