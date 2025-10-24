В России понизили ключевую ставку ЦБ: ключевая ставка снижена с 17% до 16,5%

Ключевая ставка в России снижена с 17% до 16,5%, сообщила пресс-служба Центробанка РФ. Там отметили, что показатели роста цен составляют более 4% в пересчете на год. В ЦБ добавили, что российская экономика возвращается к траектории сбалансированного роста.

Совет директоров Банка России 24 октября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5% годовых, — говорится в сообщении.

В релизе подчеркивается, что по базовому сценарию средняя ключевая ставка в 2026 году может составить 13-15%. При этом регулятор продолжит вести жесткую кредитно-денежную политику.

Ранее эксперты выражали мнение, что совет директоров Банка России на заседании 24 октября, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 17% годовых. Они указывали на несколько проинфляционных факторов, включая ускорение роста потребительских цен в сентябре и начале октября и достижение новых исторических минимумов по безработице.

До этого бывший первый зампред ЦБ Александр Хандруев заявил, что высокая ключевая ставка Банка России не является препятствием для экономического развития, несмотря на жалобы бизнеса на дорогие кредиты. По его мнению, сама по себе доступность денег не решает проблему.