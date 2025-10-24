Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 13:33

В России понизили ключевую ставку

ЦБ: ключевая ставка снижена с 17% до 16,5%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ключевая ставка в России снижена с 17% до 16,5%, сообщила пресс-служба Центробанка РФ. Там отметили, что показатели роста цен составляют более 4% в пересчете на год. В ЦБ добавили, что российская экономика возвращается к траектории сбалансированного роста.

Совет директоров Банка России 24 октября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5% годовых, — говорится в сообщении.

В релизе подчеркивается, что по базовому сценарию средняя ключевая ставка в 2026 году может составить 13-15%. При этом регулятор продолжит вести жесткую кредитно-денежную политику.

Ранее эксперты выражали мнение, что совет директоров Банка России на заседании 24 октября, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 17% годовых. Они указывали на несколько проинфляционных факторов, включая ускорение роста потребительских цен в сентябре и начале октября и достижение новых исторических минимумов по безработице.

До этого бывший первый зампред ЦБ Александр Хандруев заявил, что высокая ключевая ставка Банка России не является препятствием для экономического развития, несмотря на жалобы бизнеса на дорогие кредиты. По его мнению, сама по себе доступность денег не решает проблему.

Россия
Центробанк РФ
ключевая ставка
проценты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЕС раскрыли истинное отношение к финансированию Украины
«Умные» бомбы впервые атаковали Одесскую область
В Копейске оценили площадь обрушения на заводе
Европейский премьер не захотел быть «плохим парнем» из-за Украины
Суд вынес приговор медработнику по делу о смерти ребенка в Челябинске
В США заявили о приближении войны с Китаем
Еда против хандры: продукты для выработки серотонина
Стало известно, окажет ли Россия помощь Венесуэле в случае войны с США
«Не просто распадется»: Украине предрекли фатальный конец
Жители российского региона столкнулись с ограничениями мобильного интернета
В Кремле объяснили заявление Путина об ошеломляющем ответе и Tomahawk
В Госдуме предположили, когда ключевая ставка снизится до 10%
Украинец подорвал вагон с пассажирами под Житомиром
Собачья будка, гараж, две теплицы: кадры дома Усольцевых в поселке Тартат
Военный аналитик раскрыл истинную цель наземной операции США в Венесуэле
Представитель Блиновской обратилась в суд с важной просьбой
В России нарастили темпы модернизации стрелкового оружия
Пенсии не хватит даже на продукты. Сколько Пугачева тратит на Кипре
Крупы в десертах: от овсяного тирамису до гречневого брауни
Врач предупредил об эпидемии зависимости от назальных спреев
Дальше
Самое популярное
Перчиковые лентяи с курицей: никаких зажарок и мороки — начиняем и в духовку. Быстрее и вкуснее, чем фаршированные
Общество

Перчиковые лентяи с курицей: никаких зажарок и мороки — начиняем и в духовку. Быстрее и вкуснее, чем фаршированные

«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге
Общество

«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге

Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября
Россия

Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.