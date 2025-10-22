Эксперты раскрыли планы ЦБ на ключевую ставку в ближайшем будущем

Совет директоров Банка России на предстоящем заседании 24 октября, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 17% годовых, такой прогноз высказало большинство экспертов, опрошенных ТАСС. Аналитики указывают на несколько проинфляционных факторов, включая ускорение роста потребительских цен в сентябре и начале октября и достижение новых исторических минимумов по безработице.

Осторожность Банка России может быть связана с более стимулирующим характером бюджетной политики в текущем году, чем ожидалось ранее, планами повышения НДС и прочими разовыми проинфляционными факторами, — сказал стратег по долговому рынку Игорь Рапохин.

Руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-капитал» Евгений Жорнист выделил дополнительные аргументы в пользу сохранения ставки. Он отметил рост оперативных показателей инфляции осенью до 7–8% SAAR после 3–4% в мае — августе, стабильно высокие инфляционные ожидания населения на уровне 12,6% в сентябре и бизнеса (19,6 п. п.). Также он указал на оживление корпоративного кредитования с июля (+1,4% в июле и +1,6% в августе), хотя к сентябрю темпы роста снова замедлились до +0,6%.

В интервью NEWS.ru бывший первый заместитель председателя Центрального банка Александр Хандруев говорил, что дотирование экономики через предоставление дешевых кредитов представляет серьезную опасность. Он пояснил, что такие кредиты могут существовать только при наличии государственной поддержки, которая финансируется за счет налоговых поступлений.